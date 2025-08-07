https://ria.ru/20250807/niderlandy-2033955778.html

Лидер правой партии Нидерландов призвал к выходу страны из ЕС

ГААГА, 7 авг - РИА Новости. Лидер крайне правой нидерландской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде на фоне торговой политики Брюсселя призвал к выходу Нидерландов из ЕС, что позволит стране, по его мнению, стать лидером в области экономики. "Свободная торговля сделала Нидерланды одной из самых процветающих стран мира. Голландская Ост-Индская компания осмелилась заглянуть за горизонт, обеспечив колоссальное процветание и рост. Сегодня мы скованы ЕС, который вместе со своими брюссельскими бюрократами пытается контролировать суверенные государства", - написал Боде в соцсети Х в четверг. По его словам, в странах Европы больше нет инноваций и процветания, происходит только стагнация. "Разумно выйдя из ЕС, мы сделаем нашу страну лидером в области инноваций и экономики. Более того, мы сохраним свою идентичность, поскольку сможем сами решать, кто будет въезжать в нашу страну", - добавил политик, призвав голландцев голосовать за его партию на выборах 29 октября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики. Досрочные парламентские выборы пройдут в Нидерландах 29 октября.

