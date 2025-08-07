Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" допустил длительное падение цен на нефть - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/neft-2033831408.html
"Росконгресс" допустил длительное падение цен на нефть
"Росконгресс" допустил длительное падение цен на нефть - РИА Новости, 07.08.2025
"Росконгресс" допустил длительное падение цен на нефть
Новая ценовая война приведет к снижению цен на нефть до 40-50 долларов за баррель в 2025-2026 годах, и даже их продолжительному падению ниже 40 долларов за... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T02:10:00+03:00
2025-08-07T02:10:00+03:00
экономика
сша
саудовская аравия
иран
опек
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новая ценовая война приведет к снижению цен на нефть до 40-50 долларов за баррель в 2025-2026 годах, и даже их продолжительному падению ниже 40 долларов за баррель, говорится в докладе "Росконгресса" "Новая ценовая война на рынке нефти: геология, геополитика и финансы", с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2025–2026 годах ожидается ценовая война на рынке нефти, вызванная разногласиями в ОПЕК+, ростом добычи в США и геополитической нестабильностью. Это приведет к падению цен до 40–50 долларов за баррель нефти Brent", – говорится в докладе. По прогнозу экспертов, ценовая война продлится не один месяц. "Можно ожидать "стандартные" 3-6 кварталов, и все это время цены на нефть будут находиться под колоссальным давлением. Скорее всего, они опустятся ниже $40 за баррель и останутся там достаточно продолжительное время, чтобы уменьшить добычу в США на 1,5-2 млн б/с и примерно на столько же в некоторых странах ОПЕК+", - пишут авторы. По их прогнозу, "основные бои" в ценовой войне развернутся между Саудовской Аравией и американскими нефтяниками, разрабатывающими сланцевые месторождения. "РФ, Иран и Венесуэла обложены санкциями, Бразилия и Казахстан с Нигерией очень чувствительны к ценам на нефть из-за высокой себестоимости и капиталоемкости проектов, а страны Залива — ОАЭ, Кувейт — последуют за КСА", - говорится в докладе. Эксперты объясняют, что политика ограничений добычи нефти в последние годы позволяла ОПЕК+ удерживать рынок в более-менее стабильном положении. Но этим воспользовались американские компании и некоторые "недобропорядочные" партнеры ОПЕК+, которые увеличили добычу и заняли освободившиеся ниши на мировом рынке. "У ключевых игроков ОПЕК+ есть лишь два варианта: продолжить отдавать долю рынка американским сланцевикам, но сохранять цены около $70-80 за баррель, или успеть похоронить сланцевые инвестиции за счет резкого падения цены к $40 за баррель. Вероятно, саудовцы уже склонились ко второму варианту, особенно с учетом того, что остальные партнеры-конкуренты по ОПЕК+ слабее, чем были в 2014-16 годах. И с апреля 2025 года начался рост квот", – говорится в документе. При этом эксперты отмечают, что каждая страна, участвующая в экономической войне, должна адекватно оценивать как свои силы, так и возможности конкурентов. "В контексте нефтяных ценовых войн ключевыми моментами являются геологические и логистические возможности увеличить добычу и экспорт, а также финансовые возможности пережить длительный период низких цен и доходов", - сказано в докладе.
https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html
https://ria.ru/20250806/kitay-2033819532.html
сша
саудовская аравия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, саудовская аравия, иран, опек, brent
Экономика, США, Саудовская Аравия, Иран, ОПЕК, Brent
"Росконгресс" допустил длительное падение цен на нефть

Ценовая война может привести к падению цен на нефть до 40 долларов за баррель

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новая ценовая война приведет к снижению цен на нефть до 40-50 долларов за баррель в 2025-2026 годах, и даже их продолжительному падению ниже 40 долларов за баррель, говорится в докладе "Росконгресса" "Новая ценовая война на рынке нефти: геология, геополитика и финансы", с которым ознакомилось РИА Новости.
"В 2025–2026 годах ожидается ценовая война на рынке нефти, вызванная разногласиями в ОПЕК+, ростом добычи в США и геополитической нестабильностью. Это приведет к падению цен до 40–50 долларов за баррель нефти Brent", – говорится в докладе.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам
2 июля, 08:00
По прогнозу экспертов, ценовая война продлится не один месяц. "Можно ожидать "стандартные" 3-6 кварталов, и все это время цены на нефть будут находиться под колоссальным давлением. Скорее всего, они опустятся ниже $40 за баррель и останутся там достаточно продолжительное время, чтобы уменьшить добычу в США на 1,5-2 млн б/с и примерно на столько же в некоторых странах ОПЕК+", - пишут авторы.
По их прогнозу, "основные бои" в ценовой войне развернутся между Саудовской Аравией и американскими нефтяниками, разрабатывающими сланцевые месторождения. "РФ, Иран и Венесуэла обложены санкциями, Бразилия и Казахстан с Нигерией очень чувствительны к ценам на нефть из-за высокой себестоимости и капиталоемкости проектов, а страны Залива — ОАЭ, Кувейт — последуют за КСА", - говорится в докладе.
Эксперты объясняют, что политика ограничений добычи нефти в последние годы позволяла ОПЕК+ удерживать рынок в более-менее стабильном положении. Но этим воспользовались американские компании и некоторые "недобропорядочные" партнеры ОПЕК+, которые увеличили добычу и заняли освободившиеся ниши на мировом рынке.
"У ключевых игроков ОПЕК+ есть лишь два варианта: продолжить отдавать долю рынка американским сланцевикам, но сохранять цены около $70-80 за баррель, или успеть похоронить сланцевые инвестиции за счет резкого падения цены к $40 за баррель. Вероятно, саудовцы уже склонились ко второму варианту, особенно с учетом того, что остальные партнеры-конкуренты по ОПЕК+ слабее, чем были в 2014-16 годах. И с апреля 2025 года начался рост квот", – говорится в документе.
При этом эксперты отмечают, что каждая страна, участвующая в экономической войне, должна адекватно оценивать как свои силы, так и возможности конкурентов. "В контексте нефтяных ценовых войн ключевыми моментами являются геологические и логистические возможности увеличить добычу и экспорт, а также финансовые возможности пережить длительный период низких цен и доходов", - сказано в докладе.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти
Вчера, 23:20
 
ЭкономикаСШАСаудовская АравияИранОПЕКBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала