"Росконгресс" допустил длительное падение цен на нефть
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новая ценовая война приведет к снижению цен на нефть до 40-50 долларов за баррель в 2025-2026 годах, и даже их продолжительному падению ниже 40 долларов за баррель, говорится в докладе "Росконгресса" "Новая ценовая война на рынке нефти: геология, геополитика и финансы", с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2025–2026 годах ожидается ценовая война на рынке нефти, вызванная разногласиями в ОПЕК+, ростом добычи в США и геополитической нестабильностью. Это приведет к падению цен до 40–50 долларов за баррель нефти Brent", – говорится в докладе. По прогнозу экспертов, ценовая война продлится не один месяц. "Можно ожидать "стандартные" 3-6 кварталов, и все это время цены на нефть будут находиться под колоссальным давлением. Скорее всего, они опустятся ниже $40 за баррель и останутся там достаточно продолжительное время, чтобы уменьшить добычу в США на 1,5-2 млн б/с и примерно на столько же в некоторых странах ОПЕК+", - пишут авторы. По их прогнозу, "основные бои" в ценовой войне развернутся между Саудовской Аравией и американскими нефтяниками, разрабатывающими сланцевые месторождения. "РФ, Иран и Венесуэла обложены санкциями, Бразилия и Казахстан с Нигерией очень чувствительны к ценам на нефть из-за высокой себестоимости и капиталоемкости проектов, а страны Залива — ОАЭ, Кувейт — последуют за КСА", - говорится в докладе. Эксперты объясняют, что политика ограничений добычи нефти в последние годы позволяла ОПЕК+ удерживать рынок в более-менее стабильном положении. Но этим воспользовались американские компании и некоторые "недобропорядочные" партнеры ОПЕК+, которые увеличили добычу и заняли освободившиеся ниши на мировом рынке. "У ключевых игроков ОПЕК+ есть лишь два варианта: продолжить отдавать долю рынка американским сланцевикам, но сохранять цены около $70-80 за баррель, или успеть похоронить сланцевые инвестиции за счет резкого падения цены к $40 за баррель. Вероятно, саудовцы уже склонились ко второму варианту, особенно с учетом того, что остальные партнеры-конкуренты по ОПЕК+ слабее, чем были в 2014-16 годах. И с апреля 2025 года начался рост квот", – говорится в документе. При этом эксперты отмечают, что каждая страна, участвующая в экономической войне, должна адекватно оценивать как свои силы, так и возможности конкурентов. "В контексте нефтяных ценовых войн ключевыми моментами являются геологические и логистические возможности увеличить добычу и экспорт, а также финансовые возможности пережить длительный период низких цен и доходов", - сказано в докладе.
