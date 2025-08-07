https://ria.ru/20250807/mintsifry-2034022210.html

Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей

2025-08-07T19:43:00+03:00

КАЛУГА, 7 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика, заявил глава министерства Максут Шадаев. "Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". Такие сим-карты родители смогут по желанию оформить на детей, они сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попробует авторизоваться через такой номер в соцсетях, то он не сможет этого сделать, объяснил министр. "Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть. Но мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, реализована определенная фильтрация. По которым нельзя будет использовать определенные сервисы", - добавил Шадаев.

