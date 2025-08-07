Рейтинг@Mail.ru
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей - РИА Новости, 07.08.2025
19:43 07.08.2025
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей - РИА Новости, 07.08.2025
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства... РИА Новости, 07.08.2025
КАЛУГА, 7 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика, заявил глава министерства Максут Шадаев. "Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". Такие сим-карты родители смогут по желанию оформить на детей, они сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попробует авторизоваться через такой номер в соцсетях, то он не сможет этого сделать, объяснил министр. "Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть. Но мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, реализована определенная фильтрация. По которым нельзя будет использовать определенные сервисы", - добавил Шадаев.
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей

Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей до 14 лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСим-карта
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сим-карта. Архивное фото
КАЛУГА, 7 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".
Такие сим-карты родители смогут по желанию оформить на детей, они сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попробует авторизоваться через такой номер в соцсетях, то он не сможет этого сделать, объяснил министр.
"Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть. Но мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, реализована определенная фильтрация. По которым нельзя будет использовать определенные сервисы", - добавил Шадаев.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Кабмин утвердил изменение о самозапрете россиян на оформление сим-карт
31 июля, 22:13
 
Общество Россия Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
