https://ria.ru/20250807/mintsifry-2034022210.html
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей - РИА Новости, 07.08.2025
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T19:43:00+03:00
2025-08-07T19:43:00+03:00
2025-08-07T19:43:00+03:00
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937842336_0:24:3003:1713_1920x0_80_0_0_3e8773faf2719b2e44f9eee4a796057b.jpg
КАЛУГА, 7 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика, заявил глава министерства Максут Шадаев. "Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". Такие сим-карты родители смогут по желанию оформить на детей, они сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попробует авторизоваться через такой номер в соцсетях, то он не сможет этого сделать, объяснил министр. "Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть. Но мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, реализована определенная фильтрация. По которым нельзя будет использовать определенные сервисы", - добавил Шадаев.
https://ria.ru/20250731/svyaz-2032725499.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937842336_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_0ab60512ccc12a00f4ea0b9ddf3acd83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей до 14 лет
КАЛУГА, 7 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет", - сказал Шадаев
на площадке форума "Цифровая эволюция".
Такие сим-карты родители смогут по желанию оформить на детей, они сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попробует авторизоваться через такой номер в соцсетях, то он не сможет этого сделать, объяснил министр.
"Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть. Но мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, реализована определенная фильтрация. По которым нельзя будет использовать определенные сервисы", - добавил Шадаев.