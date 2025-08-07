В Мариуполе ввели в эксплуатацию 50 объектов благодаря петербуржцам
В Мариуполе ввели в эксплуатацию 50 объектов благодаря петербургским строителям
Новые жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Порядка 50 объектов введены в Мариуполе силами петербургских строителей, среди них - диагностический корпус и здание вспомогательных служб Центра первичной медико-санитарной помощи №3, общежитие на проспекте Ленина со столовой и гаражом, сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
"Помощь нашему побратиму – дело чести для каждого ленинградца-петербуржца. Жители города, выстоявшего в годы блокады, приняли близко к сердцу судьбу Мариуполя, освобожденного от современных нацистов, идейных наследников гитлеровских фашистов. Наши строители помогают возвращать город к мирной жизни. Все объекты возводятся по самым передовым петербургским стандартам", - цитируются в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.
Губернатор напомнил, что в целом за 3 года с момента установления побратимских отношений петербургские специалисты ввели в эксплуатацию в Мариуполе порядка 50 объектов инфраструктуры и жилого фонда. В том числе 4 детских сада, 3 школы, детскую и взрослую поликлиники, онкологический диспансер и детское хирургическое отделение, 8 многоквартирных жилых домов.
К началу школьных каникул были открыты детские и спортивные площадки в Октябрьском районе Мариуполя. Ранее также был сдан филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, посвященный уроженцу Мариуполя, руководителю Ленинграда в годы Великой Отечественной войны Андрею Жданову.
До конца 2025 года в Мариуполе силами петербургских строителей планируется закончить еще 6 объектов. Главный из них – Драматический театр, символ города и важнейший общественно-культурный центр.
