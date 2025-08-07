https://ria.ru/20250807/makron-2034038015.html

Макрон провел телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с несколькими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским "после событий последних часов".

ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с несколькими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским "после событий последних часов". В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. "У меня была долгая беседа с Зеленским и несколькими европейскими лидерами после событий последних часов", - написал Макрон в соцсети X. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Зеленским, они обсудили "текущее развитие событий", последовавшее за встречей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным. Президент РФ в среду принял в Кремле спецпосланника президента США. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.

