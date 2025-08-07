https://ria.ru/20250807/lenoblast-2034030367.html

Под Петербургом обнаружили 200 килограммов наркотиков в лаборатории

Под Петербургом обнаружили 200 килограммов наркотиков в лаборатории - РИА Новости, 07.08.2025

Под Петербургом обнаружили 200 килограммов наркотиков в лаборатории

Синтетические наркотики, стоимость которых на черном рынке превышает 800 миллионов рублей, обнаружили в нарколаборатории в Ленобласти, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Синтетические наркотики, стоимость которых на черном рынке превышает 800 миллионов рублей, обнаружили в нарколаборатории в Ленобласти, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. "Деятельность нарколабораторий пресечена сотрудниками ГУБК ФТС России и Выборгской таможни. Задержано 2 тонны прекурсоров для изготовления более 200 килограмм синтетического наркотика. Стоимость партии на черном рынке может превышать 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, десять металлических бочек с жидкостью бледно-розового цвета перевозили в фуре среди товаров народного потребления из Средней Азии на склад под Петербургом. "Экспертиза показала, что в них находился 2-бром-1-фенилпентан-1-он – прекурсор для изготовления наркотического средства", - добавляют в пресс-службе ФТС. Оперативники проследили за одним из получателей товара и вычислили еще двух организаторов контрабанды. Все трое планировали изготавливать наркотики в двух специально оборудованных подвалах под гаражами, а потом сбывать через закладки по всей области. При обыске помещений изъяты холодильные установки, сушилки, вакууматоры, грипперы и 2 тысячи литров химикатов. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и их прекурсоров).

