В Ленинградской области мужчина распылил газ в машину оппонента с ребенком

В Ленинградской области мужчина распылил газ в машину оппонента с ребенком - РИА Новости, 07.08.2025

В Ленинградской области мужчина распылил газ в машину оппонента с ребенком

Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, повздорив с другим водителем из-за очередности проезда во дворе, распылил газ в салон автомобиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, повздорив с другим водителем из-за очередности проезда во дворе, распылил газ в салон автомобиля оппонента, где находился ребенок, получивший ожог глаз, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник житель города Мурино сообщил полиции о неизвестном, который у дома на Ручьевском проспекте 4/26 распылил газ в салон его автомобиля, где находился ребёнок. "На место оперативно прибыл наряд полиции. По горячим следам был задержан подозреваемый - неработающий 26-летний житель города Мурино. Установлено, что между водителями произошёл конфликт из-за очередности проезда во дворе. В ходе ссоры мужчина применил газовый баллончик, направив содержимое внутрь автомобиля заявителя, где находился ребёнок", – рассказали в ГУМВД. В полиции уточнили, что восьмилетний мальчик получил термический ожог глаз. Ребенку оказана медпомощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.

ленинградская область

