Источник рассказал, что Лавров и глава МИД Турции обсуждали по телефону
Лавров и Фидан обсудили по телефону переговорный процесс по Украине
Сергей Лавров и Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (7 августа. — Прим. ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — сказал собеседник агентства.
Третий раунд переговоров Москвы и Киева прошел 23 июля в Стамбуле. Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов. Россия предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
Ранее в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в среду затрагивал идею трехсторонней встречи президентов с возможным участием Владимира Зеленского, Москва оставила ее без комментариев.
Визит Уиткоффа в Москву
В среду Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит дипломата в Россию с начала года.
Как уточнял Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
