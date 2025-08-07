Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, что Лавров и глава МИД Турции обсуждали по телефону - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 07.08.2025 (обновлено: 15:14 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/lavrov-2033892197.html
Источник рассказал, что Лавров и глава МИД Турции обсуждали по телефону
Источник рассказал, что Лавров и глава МИД Турции обсуждали по телефону - РИА Новости, 07.08.2025
Источник рассказал, что Лавров и глава МИД Турции обсуждали по телефону
Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:16:00+03:00
2025-08-07T15:14:00+03:00
турция
украина
сергей лавров
хакан фидан
россия
специальная военная операция на украине
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_5bdab7734cd24101e3e33122828b6437.jpg
АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (7 августа. — Прим. ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — сказал собеседник агентства.По его словам, во время разговора главы МИД обсудили актуальную ситуацию, связанную с переговорами России и Украины.Ранее в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в среду затрагивал идею трехсторонней встречи президентов с возможным участием Владимира Зеленского, Москва оставила ее без комментариев.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит дипломата в Россию с начала года.Как уточнял Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
https://ria.ru/20250807/turtsija-2033886839.html
https://ria.ru/20250807/brayen-2033855950.html
https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_126:0:2665:1904_1920x0_80_0_0_4c56d2da0ec5a11e0125bb7535fc84b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, украина, сергей лавров, хакан фидан, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Турция, Украина, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Источник рассказал, что Лавров и глава МИД Турции обсуждали по телефону

Лавров и Фидан обсудили по телефону переговорный процесс по Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Хакан Фидан
Сергей Лавров и Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (7 августа. — Прим. ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — сказал собеседник агентства.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
Вчера, 11:54
По его словам, во время разговора главы МИД обсудили актуальную ситуацию, связанную с переговорами России и Украины.

Третий раунд переговоров Москвы и Киева прошел 23 июля в Стамбуле. Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов. Россия предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.

Ранее в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в среду затрагивал идею трехсторонней встречи президентов с возможным участием Владимира Зеленского, Москва оставила ее без комментариев.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Некуда деваться". Трампа предупредили перед возможной встречей с Путиным
Вчера, 09:16

Визит Уиткоффа в Москву

В среду Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит дипломата в Россию с начала года.
Как уточнял Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаСергей ЛавровХакан ФиданРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала