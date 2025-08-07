Источник рассказал, что Лавров и глава МИД Турции обсуждали по телефону

https://ria.ru/20250807/lavrov-2033892197.html

Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 07.08.2025

АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (7 августа. — Прим. ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — сказал собеседник агентства.По его словам, во время разговора главы МИД обсудили актуальную ситуацию, связанную с переговорами России и Украины.Ранее в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в среду затрагивал идею трехсторонней встречи президентов с возможным участием Владимира Зеленского, Москва оставила ее без комментариев.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит дипломата в Россию с начала года.Как уточнял Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.

