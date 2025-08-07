https://ria.ru/20250807/kreml-2033971049.html

Появились подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

Появились подробности предстоящей встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025

Появились подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

Кремль и Белый дом начали подготовку к проведению встречи президентов, которая может состояться уже на следующей неделе, а одно из подходящих мест встречи –... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Кремль и Белый дом начали подготовку к проведению встречи президентов, которая может состояться уже на следующей неделе, а одно из подходящих мест встречи – Объединенные Арабские Эмираты, о чем рассказал российский лидер Владимир Путин. РИА Новости собрало главное о предстоящей встрече. О подготовке к личной встрече двух лидеров стало известно на следующий день после визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Их встреча с Путиным длилась три часа, после чего спецпосланник покинул РФ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Индекс Мосбиржи вырос более, чем на 5% на фоне сообщений о предстоящей встрече двух президентов. Место ее проведения, как заявили в Кремле, согласовано. Путин заявил, что у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с американским коллегой. И один из друзей, по словам российского лидера, это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Он в четверг прибыл в РФ с официальным визитом и провел переговоры с Путиным. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который встречал днем ранее Уиткоффа в аэропорту, заявил, что встреча Путина и Трампа поможет более активно продолжить диалог России и США. По его словам, очень важный диалог с США по различным направлениям пытаются сорвать многие противники РФ, в том числе через дезинформацию руководства Штатов. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Путин и Трамп могут обсудить совместную работу по редкоземельным металлам и возможные действия США в отношении покупателей российской нефти. Помощник российского лидера Юрий Ушаков проявил солидарность с госсекретарем США Марко Рубио в том, что Путину и Трампу теперь есть что обсуждать.

