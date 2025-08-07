https://ria.ru/20250807/kostroma-2033939243.html

Костромская микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели

Костромская микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели - РИА Новости, 07.08.2025

Костромская микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели

2025-08-07
Костромская областная микрокредитная компания по инициативе губернатора Сергея Ситникова на месяц снизит ставки по ряду займов на инвестиционные цели

костромская область

сергей ситников

костромская область

КОСТРОМА, 7 авг – РИА Новости. Костромская областная микрокредитная компания по инициативе губернатора Сергея Ситникова на месяц снизит ставки по ряду займов на инвестиционные цели, сообщает пресс-служба администрации Костромской области. Сообщается, что микрокредитная компания Костромской области предоставляет эффективные инструменты для поддержки бизнеса. Льготные займы предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. По инициативе губернатора Сергея Ситникова микрокредитная компания разрабатывает специальные предложения, уменьшает процентные ставки по отдельным кредитным продуктам. "С 11 августа 2025 года областная микрокредитная компания запускает промо-акцию для представителей регионального бизнеса - в течение месяца ставки по микрозаймам с залогом на инвестиционные цели будут снижены на три процента. Решение принято в целях стимулирования инвестиционной активности предприятий", - говорится в сообщении. Так, для субъектов МСП в сфере обрабатывающей промышленности получить займ до 5 миллионов рублей сроком до трех лет на приобретение, ремонт, реконструкцию, строительство основных средств, развитие нового направления деятельности и расширение бизнеса можно будет под 4% годовых, для сельхозтоваропроизводителей – под 3% годовых. Для приоритетных групп субъектов малого и среднего предпринимательства (деятельность гостиниц и предприятий общепита, информация и связь, деятельность профессиональная, научная и техническая) займы будут предоставляться под 5% годовых. Аналогичная ставка предусмотрена для субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 2 лет, а также для субъектов креативной индустрии и экспортной деятельности. Как сообщают в микрокредитной компании, для всех остальных субъектов МСП ставка по микрозаймам на инвестиционные цели действует в размере 11% годовых.

костромская область

2025

Новости

сергей ситников, костромская область