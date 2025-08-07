Рейтинг@Mail.ru
Костромская микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели
Костромская область
Костромская область
 
14:50 07.08.2025
Костромская микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели
Костромская микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели - РИА Новости, 07.08.2025
Костромская микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели
Костромская областная микрокредитная компания по инициативе губернатора Сергея Ситникова на месяц снизит ставки по ряду займов на инвестиционные цели, сообщает... РИА Новости, 07.08.2025
костромская область
сергей ситников
костромская область
КОСТРОМА, 7 авг – РИА Новости. Костромская областная микрокредитная компания по инициативе губернатора Сергея Ситникова на месяц снизит ставки по ряду займов на инвестиционные цели, сообщает пресс-служба администрации Костромской области. Сообщается, что микрокредитная компания Костромской области предоставляет эффективные инструменты для поддержки бизнеса. Льготные займы предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. По инициативе губернатора Сергея Ситникова микрокредитная компания разрабатывает специальные предложения, уменьшает процентные ставки по отдельным кредитным продуктам. "С 11 августа 2025 года областная микрокредитная компания запускает промо-акцию для представителей регионального бизнеса - в течение месяца ставки по микрозаймам с залогом на инвестиционные цели будут снижены на три процента. Решение принято в целях стимулирования инвестиционной активности предприятий", - говорится в сообщении. Так, для субъектов МСП в сфере обрабатывающей промышленности получить займ до 5 миллионов рублей сроком до трех лет на приобретение, ремонт, реконструкцию, строительство основных средств, развитие нового направления деятельности и расширение бизнеса можно будет под 4% годовых, для сельхозтоваропроизводителей – под 3% годовых. Для приоритетных групп субъектов малого и среднего предпринимательства (деятельность гостиниц и предприятий общепита, информация и связь, деятельность профессиональная, научная и техническая) займы будут предоставляться под 5% годовых. Аналогичная ставка предусмотрена для субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 2 лет, а также для субъектов креативной индустрии и экспортной деятельности. Как сообщают в микрокредитной компании, для всех остальных субъектов МСП ставка по микрозаймам на инвестиционные цели действует в размере 11% годовых.
костромская область
Новости
сергей ситников, костромская область
Костромская область, Сергей Ситников, Костромская область
Костромская микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели

В Костроме микрокредитная компания на месяц снизит ставки на инвестцели

Кострома. Архивное фото
КОСТРОМА, 7 авг – РИА Новости. Костромская областная микрокредитная компания по инициативе губернатора Сергея Ситникова на месяц снизит ставки по ряду займов на инвестиционные цели, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.
Сообщается, что микрокредитная компания Костромской области предоставляет эффективные инструменты для поддержки бизнеса. Льготные займы предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.
По инициативе губернатора Сергея Ситникова микрокредитная компания разрабатывает специальные предложения, уменьшает процентные ставки по отдельным кредитным продуктам.
"С 11 августа 2025 года областная микрокредитная компания запускает промо-акцию для представителей регионального бизнеса - в течение месяца ставки по микрозаймам с залогом на инвестиционные цели будут снижены на три процента. Решение принято в целях стимулирования инвестиционной активности предприятий", - говорится в сообщении.
Так, для субъектов МСП в сфере обрабатывающей промышленности получить займ до 5 миллионов рублей сроком до трех лет на приобретение, ремонт, реконструкцию, строительство основных средств, развитие нового направления деятельности и расширение бизнеса можно будет под 4% годовых, для сельхозтоваропроизводителей – под 3% годовых.
Для приоритетных групп субъектов малого и среднего предпринимательства (деятельность гостиниц и предприятий общепита, информация и связь, деятельность профессиональная, научная и техническая) займы будут предоставляться под 5% годовых. Аналогичная ставка предусмотрена для субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 2 лет, а также для субъектов креативной индустрии и экспортной деятельности.
Как сообщают в микрокредитной компании, для всех остальных субъектов МСП ставка по микрозаймам на инвестиционные цели действует в размере 11% годовых.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Ситников обсудил перспективы развития ягодной плантации "Кремь"
29 июля, 22:24
 
Костромская область Сергей Ситников Костромская область
 
 
