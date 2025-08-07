https://ria.ru/20250807/kitay-2033833124.html
Китайцев впечатляет стойкость России, заявил глава ЦЭМИ РАН
Китайцев впечатляет стойкость России, заявил глава ЦЭМИ РАН
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Китайцы смотрят на Россию с интересом и уважением - их впечатляет, как страна уже более трех лет выдерживает давление коллективного Запада, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Китайцы смотрят на Россию с большим интересом и уважением. Их впечатляет, как страна уже четыре года выдерживает давление со стороны коллективного Запада. Россия не сломалась, не пошла на уступки, хотя многие на Западе предрекали ей быстрый и необратимый крах", - сказал он. По его словам, дело "не только в масштабе санкций, а в самом факте затяжного противостояния практически всей западной системе". "По мнению моих собеседников, Россия сейчас переживает фазу бифуркации, то есть резкий и глубокий переход", - отметил Бахтизин. "Если страна пройдет этот этап, сумеет адаптировать экономику и выстроить новую модель развития, она станет сильной, устойчивой и действительно суверенной державой. Если нет, то есть риск вновь оказаться в положении сырьевого придатка внешнего мира", - заключил директор ЦЭМИ РАН.
