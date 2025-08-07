Рейтинг@Mail.ru
Мальчик, вывезший семью из Карабаха, отправился в "Артек" - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/karabah-2033825175.html
Мальчик, вывезший семью из Карабаха, отправился в "Артек"
Мальчик, вывезший семью из Карабаха, отправился в "Артек" - РИА Новости, 07.08.2025
Мальчик, вывезший семью из Карабаха, отправился в "Артек"
Четырнадцатилетний Арен Назарян, который осенью 2023 года сел за руль автомобиля и вывез семью в Армению из Нагорного Карабаха, отправился в международный... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T00:38:00+03:00
2025-08-07T00:38:00+03:00
россия
армения
нагорный карабах
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
артек
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028620739_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_e1efcb0179ceb3442ab4531c3d52b8c9.jpg
ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Четырнадцатилетний Арен Назарян, который осенью 2023 года сел за руль автомобиля и вывез семью в Армению из Нагорного Карабаха, отправился в международный детский центр "Артек", сообщает пресс-служа представительства Россотрудничества в Ереване. Арен 40 часов вел машину по горной дороге из Степанакерта до Гориса. В июле 2025 года в Русском Доме ему вручили медаль "Горячее сердце" Всероссийской общественно-государственной инициативы, которая отмечает подростков, чьи поступки - пример мужества и силы духа. Учредителями награды выступили Фонд социально-культурных инициатив, Минпросвещения РФ, Минобрнауки, российские МЧС, МВД, Минобороны, Следственный комитет, Россотрудничество, детский омбудсмен при президенте РФ. "Арен и Нарэ отправились сегодня в незабываемое путешествие по флагманской программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Ребята участвуют в 9-й смене в Международном детском центре "Артек". Нарэ - из города Масис, активная, любознательная, мечтает о больших открытиях и новых друзьях. Арен - лауреат премии "Горячее сердце", настоящий пример мужества и силы духа", - говорится в сообщении. Отмечается, что впереди у ребят море, горы, насыщенная образовательная программа, приключения, которые останутся в памяти навсегда.
https://ria.ru/20250616/artek-2023223108.html
https://ria.ru/20250728/rossiya-2032035982.html
россия
армения
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028620739_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9fa84f1d7311bd9763c07849092d2889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, нагорный карабах, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), артек, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Армения, Нагорный Карабах, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Артек, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Мальчик, вывезший семью из Карабаха, отправился в "Артек"

Арен Назарян, вывезший на машине семью из Карабаха, отправился в Артек

© Фото : Русский дом в Армении/TelegramАрен Назарян получил медаль "Горячее сердце"
Арен Назарян получил медаль Горячее сердце - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Русский дом в Армении/Telegram
Арен Назарян получил медаль "Горячее сердце". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Четырнадцатилетний Арен Назарян, который осенью 2023 года сел за руль автомобиля и вывез семью в Армению из Нагорного Карабаха, отправился в международный детский центр "Артек", сообщает пресс-служа представительства Россотрудничества в Ереване.
Арен 40 часов вел машину по горной дороге из Степанакерта до Гориса. В июле 2025 года в Русском Доме ему вручили медаль "Горячее сердце" Всероссийской общественно-государственной инициативы, которая отмечает подростков, чьи поступки - пример мужества и силы духа. Учредителями награды выступили Фонд социально-культурных инициатив, Минпросвещения РФ, Минобрнауки, российские МЧС, МВД, Минобороны, Следственный комитет, Россотрудничество, детский омбудсмен при президенте РФ.
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России
16 июня, 23:33
"Арен и Нарэ отправились сегодня в незабываемое путешествие по флагманской программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Ребята участвуют в 9-й смене в Международном детском центре "Артек". Нарэ - из города Масис, активная, любознательная, мечтает о больших открытиях и новых друзьях. Арен - лауреат премии "Горячее сердце", настоящий пример мужества и силы духа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впереди у ребят море, горы, насыщенная образовательная программа, приключения, которые останутся в памяти навсегда.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Дети из Армении проводят лето в России по программе Россотрудничества
28 июля, 22:14
 
РоссияАрменияНагорный КарабахФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)АртекМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала