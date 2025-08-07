https://ria.ru/20250807/kamchatka-2033829152.html

На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской

На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской - РИА Новости, 07.08.2025

На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской

Пепловый выброс из вулкана Ключевской на высоту до 10 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пепловый выброс из вулкана Ключевской на высоту до 10 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 километров над уровнем моря. "На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского. Пепловый выброс произошел утром 7 августа на высоту до 10 000 метров. Шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа - населенные пункты Усть-Камчатск и Крутоберегово. В них возможно оседание незначительного количества пепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время в населенных пунктах выпадения пепла нет. Кроме того, ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

