Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 километров

Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 километров - РИА Новости, 07.08.2025

Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 километров

Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 км над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 км над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской, высота до 11 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.

