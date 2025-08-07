Рейтинг@Mail.ru
00:02 07.08.2025
Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 километров
происшествия
камчатка
северо-курильск
усть-камчатский район
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 км над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской, высота до 11 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской поднялся до 11 км над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
"Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской, высота до 11 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении филиала.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
