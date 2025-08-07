https://ria.ru/20250807/juhananov-2033864747.html

Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с Юханановым

Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с Юханановым - РИА Новости, 07.08.2025

Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с Юханановым

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Друзья, знакомые и ученики собираются около "Электротеатра Станиславский", чтобы проститься с художественным руководителем театра Борисом Юханановым, передает корреспондент РИА Новости. Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. Друзья, знакомые и ученики режиссера несут к театру цветы и ждут начала церемонии. Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. Всего Юхананов поставил более ста спектаклей на сценах Москвы (театр "Школа драматического искусства", ТЮЗ, РАМТ, Драматический театр им. К.С. Станиславского и др.), Санкт-Петербурга (Эрмитажный Императорский театр), Киева (Театр драмы и комедии), Вильнюса (Русский драматический театр Литвы), Лондона и других. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.

