Рейтинг@Mail.ru
Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с Юханановым - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:15 07.08.2025 (обновлено: 11:24 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/juhananov-2033864747.html
Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с Юханановым
Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с Юханановым - РИА Новости, 07.08.2025
Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с Юханановым
Друзья, знакомые и ученики собираются около "Электротеатра Станиславский", чтобы проститься с художественным руководителем театра Борисом Юханановым, передает... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:15:00+03:00
2025-08-07T11:24:00+03:00
культура
москва
санкт-петербург
киев
борис юхананов
анатолий эфрос
анатолий васильев
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033878803_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_774b5dae6b8cded7073ff7de1da25e32.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Друзья, знакомые и ученики собираются около "Электротеатра Станиславский", чтобы проститься с художественным руководителем театра Борисом Юханановым, передает корреспондент РИА Новости. Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. Друзья, знакомые и ученики режиссера несут к театру цветы и ждут начала церемонии. Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. Всего Юхананов поставил более ста спектаклей на сценах Москвы (театр "Школа драматического искусства", ТЮЗ, РАМТ, Драматический театр им. К.С. Станиславского и др.), Санкт-Петербурга (Эрмитажный Императорский театр), Киева (Театр драмы и комедии), Вильнюса (Русский драматический театр Литвы), Лондона и других. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
москва
санкт-петербург
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033878803_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_3f2be32897ee17b7e659c747cd9a7368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, киев, борис юхананов, анатолий эфрос, анатолий васильев, гитис, школа драматического искусства, электротеатр станиславский
Культура, Москва, Санкт-Петербург, Киев, Борис Юхананов, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, ГИТИС, Школа драматического искусства, Электротеатр Станиславский
Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с Юханановым

Люди собрались у "Электротеатра Станиславский" на прощание с худруком Юханановым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым
Церемония прощания с художественным руководителем Электротеатра Станиславский Борисом Юханановым - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Друзья, знакомые и ученики собираются около "Электротеатра Станиславский", чтобы проститься с художественным руководителем театра Борисом Юханановым, передает корреспондент РИА Новости.
Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Друзья, знакомые и ученики режиссера несут к театру цветы и ждут начала церемонии.
Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. Всего Юхананов поставил более ста спектаклей на сценах Москвы (театр "Школа драматического искусства", ТЮЗ, РАМТ, Драматический театр им. К.С. Станиславского и др.), Санкт-Петербурга (Эрмитажный Императорский театр), Киева (Театр драмы и комедии), Вильнюса (Русский драматический театр Литвы), Лондона и других. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
 
КультураМоскваСанкт-ПетербургКиевБорис ЮханановАнатолий ЭфросАнатолий ВасильевГИТИСШкола драматического искусстваЭлектротеатр Станиславский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала