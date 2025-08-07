https://ria.ru/20250807/indiya-2033884014.html

Шойгу отметил важность укрепления стратегического партнерства с Индией

Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. "Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20250807/indiya-2033883395.html

2025

