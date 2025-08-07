Рейтинг@Mail.ru
Шойгу отметил важность укрепления стратегического партнерства с Индией
11:45 07.08.2025 (обновлено: 11:46 07.08.2025)
Шойгу отметил важность укрепления стратегического партнерства с Индией
Шойгу отметил важность укрепления стратегического партнерства с Индией - РИА Новости, 07.08.2025
Шойгу отметил важность укрепления стратегического партнерства с Индией
Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. "Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня", - сказал Шойгу.
Шойгу отметил важность укрепления стратегического партнерства с Индией

Шойгу: укрепление стратегического партнерства с Индией важно для России

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
"Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня", - сказал Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Шойгу рассказал о доверительном диалоге между Россией и Индией
Вчера, 11:44
 
