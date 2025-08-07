Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о доверительном диалоге между Россией и Индией - РИА Новости, 07.08.2025
11:44 07.08.2025
Шойгу рассказал о доверительном диалоге между Россией и Индией
в мире
россия
индия
москва
владимир путин
нарендра моди
сергей шойгу
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Регулярные контакты президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди лежат в основе эффективного доверительного диалога между Россией и Индией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "В настоящее время между нашими странами эффективно функционирует многоуровневый доверительный диалог. В его основе - регулярные контакты президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Важно определиться со сроками очередных полноформатных переговоров наших лидеров", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
в мире, россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, сергей шойгу
В мире, Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, Сергей Шойгу
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Регулярные контакты президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди лежат в основе эффективного доверительного диалога между Россией и Индией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"В настоящее время между нашими странами эффективно функционирует многоуровневый доверительный диалог. В его основе - регулярные контакты президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Важно определиться со сроками очередных полноформатных переговоров наших лидеров", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
