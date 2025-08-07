https://ria.ru/20250807/indiya-2033883395.html
Шойгу рассказал о доверительном диалоге между Россией и Индией
Шойгу рассказал о доверительном диалоге между Россией и Индией
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Регулярные контакты президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди лежат в основе эффективного доверительного диалога между Россией и Индией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "В настоящее время между нашими странами эффективно функционирует многоуровневый доверительный диалог. В его основе - регулярные контакты президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Важно определиться со сроками очередных полноформатных переговоров наших лидеров", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
