Госдеп не подтвердил сообщения об условиях Трампа для встречи с Путиным
Госдеп отказался подтвердить, что Трамп требует встречи Путина с Зеленским
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США отказался подтвердить сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы ставит условием проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным его готовность к встрече с Владимиром Зеленским.
"Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной", – заявил в ходе брифинга первый заместитель официального представителя Госдепа Томми Пиготт, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть данное утверждение.
Сам американский президент ранее публично не ставил условием саммита с РФ проведение встречи с участием Зеленского. Газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщала, что Трамп хотел бы уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского. После этой публикации Трамп сам заявил о высокой вероятности встречи с Путиным "очень скоро". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также заявляла, что Трамп открыт для встреч "как с президентом Путиным, так и с Зеленским".
Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. Путин позже заявил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон и назвал ОАЭ в качестве подходящего места.
Говоря о возможной встрече с Зеленским, российский лидер заявил, что в целом не имеет ничего против, но для таких переговоров должны быть созданы условия.
Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.