Госдеп не подтвердил сообщения об условиях Трампа для встречи с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025
21:22 07.08.2025 (обновлено: 22:00 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/gosdep-2034032536.html
Госдеп не подтвердил сообщения об условиях Трампа для встречи с Путиным
2025-08-07T21:22:00+03:00
2025-08-07T22:00:00+03:00
россия
государственный департамент сша
в мире
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США отказался подтвердить сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы ставит условием проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным его готовность к встрече с Владимиром Зеленским."Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной", – заявил в ходе брифинга первый заместитель официального представителя Госдепа Томми Пиготт, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть данное утверждение.Неназванный источник в Белом доме ранее связал возможность встречи Трампа и Путина с перспективой проведения встречи с Зеленским, утверждает в четверг газета New York Post.Сам американский президент ранее публично не ставил условием саммита с РФ проведение встречи с участием Зеленского. Газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщала, что Трамп хотел бы уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского. После этой публикации Трамп сам заявил о высокой вероятности встречи с Путиным "очень скоро". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также заявляла, что Трамп открыт для встреч "как с президентом Путиным, так и с Зеленским".Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. Путин позже заявил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон и назвал ОАЭ в качестве подходящего места.Говоря о возможной встрече с Зеленским, российский лидер заявил, что в целом не имеет ничего против, но для таких переговоров должны быть созданы условия.Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
россия
сша
москва
россия, государственный департамент сша, в мире, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа — 2025
Россия, Государственный департамент США, В мире, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа — 2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США отказался подтвердить сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы ставит условием проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным его готовность к встрече с Владимиром Зеленским.
"Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной", – заявил в ходе брифинга первый заместитель официального представителя Госдепа Томми Пиготт, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть данное утверждение.
Неназванный источник в Белом доме ранее связал возможность встречи Трампа и Путина с перспективой проведения встречи с Зеленским, утверждает в четверг газета New York Post.
Сам американский президент ранее публично не ставил условием саммита с РФ проведение встречи с участием Зеленского. Газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщала, что Трамп хотел бы уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского. После этой публикации Трамп сам заявил о высокой вероятности встречи с Путиным "очень скоро". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также заявляла, что Трамп открыт для встреч "как с президентом Путиным, так и с Зеленским".
Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. Путин позже заявил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон и назвал ОАЭ в качестве подходящего места.
Говоря о возможной встрече с Зеленским, российский лидер заявил, что в целом не имеет ничего против, но для таких переговоров должны быть созданы условия.
Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РоссияГосударственный департамент СШАВ миреСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
