Организаторы фестиваля "День Индии" в Москве объявили программу мероприятий

Организаторы фестиваля "День Индии" в Москве объявили программу мероприятий - РИА Новости, 07.08.2025

Организаторы фестиваля "День Индии" в Москве объявили программу мероприятий

Организаторы одного из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии", который пройдет с 14 по 17 августа в южном ландшафтном парке "Остров мечты",... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07

2025-08-07T12:00:00+03:00

2025-08-07T19:16:00+03:00

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Организаторы одного из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии", который пройдет с 14 по 17 августа в южном ландшафтном парке "Остров мечты", на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" рассказали о главных событиях праздника.Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.Для гостей фестиваля будут открыты 25 тематических зон.Главная сцена станет самой музыкальной площадкой: зрители увидят почти 400 танцевальных номеров. Участники приедут из 81 региона России.На 17 августа запланировано костюмированное путешествие по индийским традициям - показ мод "Праздники Индии — Цвет, Культура и Дружба" .Одно из самых любимых событий фестиваля, праздник Холи, вновь соберет поклонников сухих индийских красок. Там же состоится шоу барабанщиков.В релакс-зоне пройдут семинары по йоге и аюрведе, консультировать желающих будут более 200 ведущих мастеров. Там же пройдут кулинарные мастер-классы и семинары по расписыванию мандал.Уже связанные узами брака пары ждут для проведения индийских свадебных церемоний. Жених и невеста совершат семь шагов вокруг священного огня, принесут клятвы, получат обереги, которые защитят семейный союз.Дегустации и ярмарка товаров ручной работы — давно знакомая поклонникам часть августовского праздника. В этом году ярмарка специй, украшений, тканей, косметики будет насчитывать свыше 150 участников, а национальные блюда представят в 40 ресторанных зонах. Специальная позиция в меню – спелое манго прямиком из Индии.Организаторы обещают также кинопоказы в уникальном сферическом кинотеатре, чайные церемонии и йогу в гамаках.У всех желающих будет возможность получить личную консультацию индийского астролога и задать важные вопросы о себе и будущем, а также заняться арт-терапией — нарисовать узоры мехенди на удачу."Шествие колесницы" — древнейший индийский фестиваль. Познакомиться с ним можно в ходе праздничного шествия с музыкой, танцами, национальными костюмами, традиционными барабанами и колоколами. Участники прокатят ярко украшенную колесницу по главной аллее площадки и раздадут тонны ананасов, манго, бананов, гуавы.Большим событием фестиваля станет запуск зоны Маха Кумбха Мела. Там гости узнают об истории и ритуалах одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг.Также впервые в рамках "Дня Индии" будет проведена церемония вручения специальных наград в десяти номинациях. В частности, организаторы отметят лучших в деле продвижения йоги и индийских духовных практик, развития индо-российского кинематографа и поддержки аюрведы. Премию вручат мастерам литературного перевода и сторонникам танцевальной дипломатии — за продвижение индийского исполнительского искусства."Фестиваль стал живым мостом между нашими народами, наглядно демонстрируя, как индийские традиции могут процветать и быть тепло принятыми на российской земле. От священных мантр йоги до ритмов Болливуда, от деловых связей до общей памяти о военном братстве – "День Индии" стал символом всего, что сближает две страны", — заявил Сэмми Котвани, основатель фестиваля и президент Индийского культурно-национального центра "Сита" — организатора праздника.Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы, фонда "Росконгресс" и МИА "Россия сегодня".

