Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Пашиняна, Алиева и Трампа

Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Пашиняна, Алиева и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025

Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Пашиняна, Алиева и Трампа

07.08.2025

ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Решения по итогам предстоящей в Вашингтоне встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и азербайджанского лидера Ильхама Алиева будут приниматься исключительно за счет интересов Армении, заявил РИА Новости бывший депутат армянского парламента, политический обозреватель агентства Sputnik Армения Арман Абовян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку. "Меморандум о намерениях, о том, что стороны намерены достичь мира и так далее, по сути, "филькина грамота", однако эта "филькина грамота" имеет очень серьезное отношение к геополитической архитектуре в регионе, то есть фактически США руками Азербайджана и Армении обозначает свою доминанту с параллельным вытеснением Ирана и России", - заявил Абовян. "И да, все, что будет сделано в Вашингтоне, будет сделано за счет интересов Армении, исключительно за счет интересов Армении", - заявил эксперт. По его мнению, могут быть также рассмотрены варианты открытия так называемого "Зангезурского коридора", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Конечно, с яркой упаковкой делегирования суверенитета Армении, скажем, тем же США, а если мы говорим США, мы подразумеваем Турцию, потому что США и Турция как минимум состоят в одном военном блоке. То есть это будет "натовский коридор", "трамповский коридор", как хотите называйте", - отметил эксперт. Он добавил, что армянским властям в преддверии выборов 2026 года нужна обязательно какая-нибудь бумага, и не важно, что там будет написано, но в шапке должно быть слово "мир". "Ее нынешние власти Армении будут активно "продавать", продвигать среди масс, потому что однозначно разочарование "пашиняновскими" властями со стороны даже их самых яростных адептов показывает следующее: нынешняя армянская власть свое сохранение и переизбрание видит исключительно в сдаче Турции и Азербайджану интересов Армении, естественно, под высоким патронажем США", - подчеркнул Абовян.

