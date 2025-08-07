https://ria.ru/20250807/ek-2033928143.html
У ЕС нет информации о возможных переговорах России и США
В Еврокомиссии нет какой-либо информации о потенциальных трехсторонних переговорах с участием лидеров РФ и США, а также Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. В Еврокомиссии нет какой-либо информации о потенциальных трехсторонних переговорах с участием лидеров РФ и США, а также Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ариана Подеста. "Что касается этих возможных трехсторонних мирных переговоров, я понимаю, что сроки, формат и логистику еще только предстоит определить. Так что пока очень преждевременно говорить о том, что именно произойдет. Если и когда появится дополнительная информация, мы, конечно же, будем рады поделиться ею с вами", - сказала она. В ЕК также заявили, что не испытывают "разочарования" в связи с тем, что Брюссель на такие встречи не позвали. "Как мы уже сказали, информации пока нет, и эти переговоры еще не согласованы", - пояснили свою позицию на брифинге Еврокомиссии. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но она осталась без комментариев.
