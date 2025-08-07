https://ria.ru/20250807/ek-2033928143.html

У ЕС нет информации о возможных переговорах России и США

У ЕС нет информации о возможных переговорах России и США - РИА Новости, 07.08.2025

У ЕС нет информации о возможных переговорах России и США

В Еврокомиссии нет какой-либо информации о потенциальных трехсторонних переговорах с участием лидеров РФ и США, а также Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T14:18:00+03:00

2025-08-07T14:18:00+03:00

2025-08-07T14:18:00+03:00

в мире

россия

сша

брюссель

владимир путин

стив уиткофф

дональд трамп

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. В Еврокомиссии нет какой-либо информации о потенциальных трехсторонних переговорах с участием лидеров РФ и США, а также Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ариана Подеста. "Что касается этих возможных трехсторонних мирных переговоров, я понимаю, что сроки, формат и логистику еще только предстоит определить. Так что пока очень преждевременно говорить о том, что именно произойдет. Если и когда появится дополнительная информация, мы, конечно же, будем рады поделиться ею с вами", - сказала она. В ЕК также заявили, что не испытывают "разочарования" в связи с тем, что Брюссель на такие встречи не позвали. "Как мы уже сказали, информации пока нет, и эти переговоры еще не согласованы", - пояснили свою позицию на брифинге Еврокомиссии. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но она осталась без комментариев.

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033915918.html

https://ria.ru/20250807/dubinskiy-2033912667.html

россия

сша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, брюссель, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз