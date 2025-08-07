Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, один человек погиб - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 07.08.2025 (обновлено: 11:13 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/dtp-2033849216.html
В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, один человек погиб
В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, один человек погиб - РИА Новости, 07.08.2025
В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, один человек погиб
В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, погиб пешеход, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T08:10:00+03:00
2025-08-07T11:13:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033856105_0:20:1160:673_1920x0_80_0_0_35916ca6c85043ba3f8fbb896f91763b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, погиб пешеход, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД."В результате ДТП женщина 1985 года рождения скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе. По данным полиции, рано утром в четверг 35-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и въехал в автобусную остановку на проспекте Ленина в Красном Селе, где находились две женщины. Одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии.Водитель попытался скрыться, но его задержали и доставили в отделение полиции.Возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
https://ria.ru/20250705/kazan-2027417228.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033856105_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_74df5739fcf40ff80833e7ac808f95e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, один человек погиб

В Петербурге машина каршеринга въехала в автобусную остановку, погибла женщина

© Петербургская полиция/TelegramДТП на проспекте Ленина в Красном Селе
ДТП на проспекте Ленина в Красном Селе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Петербургская полиция/Telegram
ДТП на проспекте Ленина в Красном Селе
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, погиб пешеход, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"В результате ДТП женщина 1985 года рождения скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе.
По данным полиции, рано утром в четверг 35-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и въехал в автобусную остановку на проспекте Ленина в Красном Селе, где находились две женщины. Одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Водитель попытался скрыться, но его задержали и доставили в отделение полиции.
Возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В Казани автомобиль врезался в остановку
5 июля, 21:14
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала