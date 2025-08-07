https://ria.ru/20250807/dtp-2033849216.html

В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, один человек погиб

В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, погиб пешеход, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 07.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, погиб пешеход, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД."В результате ДТП женщина 1985 года рождения скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе. По данным полиции, рано утром в четверг 35-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и въехал в автобусную остановку на проспекте Ленина в Красном Селе, где находились две женщины. Одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии.Водитель попытался скрыться, но его задержали и доставили в отделение полиции.Возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

