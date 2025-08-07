https://ria.ru/20250807/dolgi-2033966441.html

В ГД внесли проект о запрете МФО передавать коллекторам долги с просрочкой

В ГД внесли проект о запрете МФО передавать коллекторам долги с просрочкой - РИА Новости, 07.08.2025

В ГД внесли проект о запрете МФО передавать коллекторам долги с просрочкой

Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, запрещающий кредитным и микрофинансовым организациям (МФО) передавать коллекторам долги граждан по кредитам и РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:01:00+03:00

2025-08-07T16:01:00+03:00

2025-08-07T16:01:00+03:00

ярослав нилов

госдума рф

общество

долги

коллекторы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, запрещающий кредитным и микрофинансовым организациям (МФО) передавать коллекторам долги граждан по кредитам и займам, обязательства по которым просрочены более чем на 60 дней, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ вносит изменения в статью 387 Гражданского кодекса в целях установления ограничения на уступку права требований (цессии) по просроченным задолженностям граждан, чтобы, согласно пояснительной записке, "повысить правовую защиту потребителей и снизить социальную напряжённость". Законопроект вводит запрет на переход права требования по договору кредита или займа, одной из сторон которого является гражданин как потребитель, если к моменту такой передачи обязательства по нему просрочены более чем на 60 календарных дней. В настоящее время кредитор вправе передать свои права по любой просроченной задолженности независимо от срока просрочки, напоминает Нилов. Это "само по себе является основанием для легального злоупотребления со стороны кредиторов по накоплению процентов по образующейся задолженности должника", считает он. Одновременно Нилов внес в Госдуму законопроект, носящий сопутствующие изменения в закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Установление соответствующих законодательных ограничений, согласно пояснительной записке к нему, "позволит сбалансировать интересы кредиторов и потребителей, улучшить качество правоприменения и снизить количество конфликтных ситуаций".

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011058335.html

https://ria.ru/20250430/kollektory-2014229210.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярослав нилов, госдума рф, общество, долги, коллекторы, россия