На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

2025-08-07T08:38:00+03:00

2025-08-07T08:38:00+03:00

2025-08-07T18:25:00+03:00

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен увидел в соцсети Х возможный повод для оптимизма после встречи главы России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. "Трамп доволен встречей Уиткоффа с Путиным. Надеемся, что Трамп воспользуется этим как поводом для отступления от своих угроз об эскалации конфликта. Есть основания для оптимизма, если Трамп вернется к прежнему признанию необходимости восстановления нейтралитета Украины", — говорится в публикации. Так Дизен отреагировал на заявление главы Белого дома после встречи его спецпосланника с российским президентом. Трамп, в частности заявил, что она была очень продуктивной.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Владимир Путин провел переговоры с американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году. Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

