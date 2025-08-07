Рейтинг@Mail.ru
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 07.08.2025 (обновлено: 18:25 07.08.2025)
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине - РИА Новости, 07.08.2025
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен увидел в соцсети Х возможный повод для оптимизма после встречи главы России Владимира Путина со... РИА Новости, 07.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен увидел в соцсети Х возможный повод для оптимизма после встречи главы России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. "Трамп доволен встречей Уиткоффа с Путиным. Надеемся, что Трамп воспользуется этим как поводом для отступления от своих угроз об эскалации конфликта. Есть основания для оптимизма, если Трамп вернется к прежнему признанию необходимости восстановления нейтралитета Украины", — говорится в публикации. Так Дизен отреагировал на заявление главы Белого дома после встречи его спецпосланника с российским президентом. Трамп, в частности заявил, что она была очень продуктивной.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Владимир Путин провел переговоры с американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году. Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

Дизен увидел возможный повод для оптимизма после встречи Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен увидел в соцсети Х возможный повод для оптимизма после встречи главы России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

"Трамп доволен встречей Уиткоффа с Путиным. Надеемся, что Трамп воспользуется этим как поводом для отступления от своих угроз об эскалации конфликта. Есть основания для оптимизма, если Трамп вернется к прежнему признанию необходимости восстановления нейтралитета Украины", — говорится в публикации.
Так Дизен отреагировал на заявление главы Белого дома после встречи его спецпосланника с российским президентом. Трамп, в частности заявил, что она была очень продуктивной.

Визит Уиткоффа в Москву
В среду Владимир Путин провел переговоры с американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.

Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
