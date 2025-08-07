Ученый предупредил о самой мощной за два месяца магнитной буре
Астроном Богачев предупредил о мощнейшей за два месяца магнитной буре
Магнитная буря, вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В пятницу на Землю захлестнет самая мощная магнитная буря за прошедшие два месяца, сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"Восьмого августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца", — сказал он.
Причиной магнитных бурь становятся вспышки на Солнце. Из-за них происходят сбои в энергосистемах. Кроме того, они оказывают влияние на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и функционирования навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных электросетях. Из-за повышенной солнечной активности северные сияния можно увидеть в большем количестве точек мира, чем обычно. Точно ответить, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока невозможно.
Астроном рассказал, что по недавним расчетам выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4 приведет к более серьезным магнитным последствиям, чем предполагалось ранее. Облако плазмы после взрыва выбросило не напрямую к Земле, а в сторону под углом приблизительно 45 градусов. До этого ожидалось, что оно либо минует Землю, либо до нее дойдут периферийные разреженные области выброшенного Солнцем вещества.
"После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее", — пояснил Богачев.
Что прогнозируют ученые
- плазма, как ожидается, подойдет к Земле 8 августа приблизительно в семь часов утра по Москве, в момент удара геомагнитный индекс Kp может подскочить до шести, став самым большим с 13 июня;
- такие масштабные явления могут оказывать влияние на энергетические системы, находящиеся на высоких широтах, приводить к отклонениям орбитального сноса космических аппаратов от прогнозируемого и приводить к изменениям в распространении радиоволн;
- предполагается, что геомагнитная обстановка ухудшится уже в ночь на 8 августа, поскольку за несколько часов до прихода облака плазмы планета войдет в зону действия крупной корональной дыры, что в свою очередь приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю;
- прогноз чувствителен к фактическому направлению движения плазмы, удар идет по касательной, поэтому при отклонении траектории выброса от расчетной всего на 3-5 градусов бури не произойдет.