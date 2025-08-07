https://ria.ru/20250807/burya-2033950395.html

Ученый предупредил о самой мощной за два месяца магнитной буре

Ученый предупредил о самой мощной за два месяца магнитной буре - РИА Новости, 07.08.2025

Ученый предупредил о самой мощной за два месяца магнитной буре

В пятницу на Землю захлестнет самая мощная магнитная буря за прошедшие два месяца, сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В пятницу на Землю захлестнет самая мощная магнитная буря за прошедшие два месяца, сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев."Восьмого августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца", — сказал он.Астроном рассказал, что по недавним расчетам выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4 приведет к более серьезным магнитным последствиям, чем предполагалось ранее. Облако плазмы после взрыва выбросило не напрямую к Земле, а в сторону под углом приблизительно 45 градусов. До этого ожидалось, что оно либо минует Землю, либо до нее дойдут периферийные разреженные области выброшенного Солнцем вещества."После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее", — пояснил Богачев.

