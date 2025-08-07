https://ria.ru/20250807/burya-2033856971.html

Ученый предупредил о самой мощной за два месяца магнитной буре

В пятницу Землю накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря, сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В пятницу Землю накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря, сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Восьмого августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца", — сказал собеседник агентства.Как отметил Богачев, последние расчеты показывают, что выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа, вызовет более сильные геомагнитные последствия, чем ожидалось. Облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов. Ученые ранее предполагали, что оно либо вообще не коснется планеты, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества."После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее", — уточнил специалист.Как пояснил Богачев:

