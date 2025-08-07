https://ria.ru/20250807/briks-2033833476.html

Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков

Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков - РИА Новости, 07.08.2025

Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о намерении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы вместе с другими главами стран БРИКС... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T03:02:00+03:00

2025-08-07T03:02:00+03:00

2025-08-07T03:02:00+03:00

в мире

бразилия

сша

индия

дональд трамп

алексей пушков

луис инасиу лула да силва

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о намерении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы вместе с другими главами стран БРИКС выработать ответ на тарифы американского лидера Дональда Трампа, заявил, что торговые войны могут стать фактором сплочения государств блока. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Лула да Силва планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США. "В случае, если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США, причем таким, который Трамп своей политикой хотел предотвратить. Это столкновение примет открытый характер. В этом случае тарифные войны Трампа будут иметь обратный эффект - стать фактором не разобщения, а сплочения стран БРИКС", - написал Пушков в Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия.

https://ria.ru/20250806/briks-2033815538.html

https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html

бразилия

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, сша, индия, дональд трамп, алексей пушков, луис инасиу лула да силва, брикс