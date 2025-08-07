Рейтинг@Mail.ru
Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/briks-2033833476.html
Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков
Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков - РИА Новости, 07.08.2025
Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о намерении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы вместе с другими главами стран БРИКС... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:02:00+03:00
2025-08-07T03:02:00+03:00
в мире
бразилия
сша
индия
дональд трамп
алексей пушков
луис инасиу лула да силва
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о намерении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы вместе с другими главами стран БРИКС выработать ответ на тарифы американского лидера Дональда Трампа, заявил, что торговые войны могут стать фактором сплочения государств блока. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Лула да Силва планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США. "В случае, если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США, причем таким, который Трамп своей политикой хотел предотвратить. Это столкновение примет открытый характер. В этом случае тарифные войны Трампа будут иметь обратный эффект - стать фактором не разобщения, а сплочения стран БРИКС", - написал Пушков в Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия.
https://ria.ru/20250806/briks-2033815538.html
https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html
бразилия
сша
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, индия, дональд трамп, алексей пушков, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Бразилия, США, Индия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков

Пушков считает, что торговые войны могут стать фактором сплочения стран БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о намерении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы вместе с другими главами стран БРИКС выработать ответ на тарифы американского лидера Дональда Трампа, заявил, что торговые войны могут стать фактором сплочения государств блока.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Лула да Силва планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США.
Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины
Вчера, 22:15
"В случае, если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США, причем таким, который Трамп своей политикой хотел предотвратить. Это столкновение примет открытый характер. В этом случае тарифные войны Трампа будут иметь обратный эффект - стать фактором не разобщения, а сплочения стран БРИКС", - написал Пушков в Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Новое слово в геополитике: колеблющегося подтолкни — в сторону России
Вчера, 20:48
 
В миреБразилияСШАИндияДональд ТрампАлексей ПушковЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала