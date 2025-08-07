https://ria.ru/20250807/avtobus-2034038795.html
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 07.08.2025
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
Рейсовый автобус и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, в аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщила... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T23:03:00+03:00
2025-08-07T23:03:00+03:00
2025-08-07T23:03:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, в аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается в сообщении, в четверг вечером в полицию поступила информация о ДТП на 22-м километре автодороги "Кола", где столкнулись рейсовый автобус маршрута №565 и фура. "По предварительной информации, пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы", – говорится в сообщении. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работает госавтоинспекция.
https://ria.ru/20250806/avariya-2033792195.html
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d79963d3fb0b672b52278043d79dfe0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик, пять человек пострадали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, в аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в сообщении, в четверг вечером в полицию поступила информация о ДТП на 22-м километре автодороги "Кола", где столкнулись рейсовый автобус маршрута №565 и фура.
"По предварительной информации, пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы", – говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии выясняются, на месте работает госавтоинспекция.