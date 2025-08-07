Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
23:03 07.08.2025
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, в аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается в сообщении, в четверг вечером в полицию поступила информация о ДТП на 22-м километре автодороги "Кола", где столкнулись рейсовый автобус маршрута №565 и фура. "По предварительной информации, пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы", – говорится в сообщении. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работает госавтоинспекция.
происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция и скорая помощь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, в аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в сообщении, в четверг вечером в полицию поступила информация о ДТП на 22-м километре автодороги "Кола", где столкнулись рейсовый автобус маршрута №565 и фура.
"По предварительной информации, пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы", – говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии выясняются, на месте работает госавтоинспекция.
