В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек

2025-08-07

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, в аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается в сообщении, в четверг вечером в полицию поступила информация о ДТП на 22-м километре автодороги "Кола", где столкнулись рейсовый автобус маршрута №565 и фура. "По предварительной информации, пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы", – говорится в сообщении. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работает госавтоинспекция.

