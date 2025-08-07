https://ria.ru/20250807/armeniya-2034021115.html

Эксперт назвал шаги Пашиняна в отношении Баку попыткой выживания

Эксперт назвал шаги Пашиняна в отношении Баку попыткой выживания

Эксперт назвал шаги Пашиняна в отношении Баку попыткой выживания

Нынешние действия армянского премьер-министра Никола Пашиняна в отношении заключения мирного соглашения с Азербайджаном можно трактовать как попытку его... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Нынешние действия армянского премьер-министра Никола Пашиняна в отношении заключения мирного соглашения с Азербайджаном можно трактовать как попытку его политического выживания, используя внешние гарантии, заявил РИА Новости израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку. Ранее в четверг глава Союза армян России Ара Абрамян заявил РИА Новости, что Пашинян в ходе визита в США и встречи с Трампом и Алиевым может подписать меморандум, касающийся так называемого Зангезурского коридора, что не отвечает интересам Армении. "Ситуация вокруг возможного подписания меморандума между Пашиняном и Алиевым при посредничестве Трампа действительно заслуживает внимательного анализа, и прежде всего с разделением на несколько ключевых составляющих. Во-первых, это позиция Армении и Пашиняна. Очевидно, Пашинян действует в условиях жёсткого внутриполитического давления. Его шаги можно трактовать как попытку сохранить личную безопасность и политическое выживание, используя внешние гарантии. Однако он будет стремиться представить меморандум как дипломатический успех, что соответствует логике внутренней борьбы за власть. Надолго ли он продержится в этой позиции покажет время. И главный вопрос - будут ли его защищать американцы в случаи кризиса или как и всегда кинут, как и всех своих временных попутчиков", - сказал эксперт. Он также указал, что открытие так называемого Зангезурского коридора, каким бы ни был его юридический статус, объективно отвечает стратегическим интересам Баку. "Это позволяет Азербайджану усилить своё транзитное значение между Китаем, Средней Азией и Европой. И хотя экономические дивиденды придут в республику еще не завтра, но фактически речь идёт о геоэкономической победе Алиева, и это важно признать. В данном аспекте Баку добился своей цели – обеспечения доступа через Зангезур, пусть и в новой конфигурации, теперь наступает вторая фаза проекта - вопросы экономики", - подчеркнул Бочаров. Говоря о позиции и роли США эксперт отметил, что если подписание состоится, то это, естественно, будет подано как внешнеполитический успех Трампа, особенно в рамках его маниакального желания стать нобелевским лауреатом. "Возможность позиционировать себя как "миротворца" в очередном конфликте – сильный ход в рамках его (Трампа - ред.) очередной пиар-компании, как это было с Индией и Пакистаном. Но в глобальной повестке, несмотря на региональную значимость, это не вызовет широкого отклика. В четвертых, – это роль России. Несмотря на кажущееся отстранение, Россия остаётся активным игроком на Южном Кавказе. Несмотря на всю напряженность, сохраняются тесные связи как с Арменией, так и с Азербайджаном. Перспектива транспортного коридора через Иран и Азербайджан в Россию остаётся актуальной, что делает дальнейшее сотрудничество неизбежным. Россия никуда не уходит – она просто адаптируется к новой конфигурации", - сказал Бочаров. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

