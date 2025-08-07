Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Армения предоставит США эксклюзивные права на транзитный коридор - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/armenija-2034037225.html
СМИ: Армения предоставит США эксклюзивные права на транзитный коридор
СМИ: Армения предоставит США эксклюзивные права на транзитный коридор - РИА Новости, 07.08.2025
СМИ: Армения предоставит США эксклюзивные права на транзитный коридор
Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на освоение транзитного коридора, который пройдет через ее территорию от Азербайджана до Нахичеванской... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T22:30:00+03:00
2025-08-07T22:30:00+03:00
в мире
сша
армения
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на освоение транзитного коридора, который пройдет через ее территорию от Азербайджана до Нахичеванской автономной республики, азербайджанского эксклава, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. Как отмечается в сообщении, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут присутствовать 8 августа в Белом доме на переговорах и церемонии подписания документов с участием президента США Дональда Трампа. "Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на освоение транзитного коридора на длительный срок", - пишет агентство. По данным Рейтер, транзитный коридор планируется назвать "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания". Предполагается, что коридор будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, при этом США будут сдавать в субаренду землю консорциуму по инфраструктуре и управлению. Один из источников агентства заявил, что этот шаг рассчитан на предотвращение новых боестолкновений с помощью коммерческих средств. По информации агентства, Алиев и Пашинян также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта. Американские чиновники полагают, что мирная сделка между Арменией и Азербайджаном может придать импульс переговорам о вступлении Азербайджана в Авраамские соглашения о нормализации отношений с Израилем. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении. Посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Барак ранее заявлял, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. В свою очередь, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
https://ria.ru/20250807/armenija-2033988607.html
https://ria.ru/20250807/pashinyan-2033908542.html
https://ria.ru/20250807/pashinyan-2034029778.html
сша
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, дональд трамп
В мире, США, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп
СМИ: Армения предоставит США эксклюзивные права на транзитный коридор

Reuters: Армения даст США эксклюзивные права на освоение транзитного коридора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на освоение транзитного коридора, который пройдет через ее территорию от Азербайджана до Нахичеванской автономной республики, азербайджанского эксклава, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечается в сообщении, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут присутствовать 8 августа в Белом доме на переговорах и церемонии подписания документов с участием президента США Дональда Трампа.
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Армении опасаются потери территорий после переговоров Пашиняна и Алиева
Вчера, 17:13
"Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на освоение транзитного коридора на длительный срок", - пишет агентство.
По данным Рейтер, транзитный коридор планируется назвать "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания". Предполагается, что коридор будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, при этом США будут сдавать в субаренду землю консорциуму по инфраструктуре и управлению.
Один из источников агентства заявил, что этот шаг рассчитан на предотвращение новых боестолкновений с помощью коммерческих средств.
По информации агентства, Алиев и Пашинян также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Пашинян сдал практически все интересы Армении, считает эксперт
Вчера, 13:10
Американские чиновники полагают, что мирная сделка между Арменией и Азербайджаном может придать импульс переговорам о вступлении Азербайджана в Авраамские соглашения о нормализации отношений с Израилем.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
Посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Барак ранее заявлял, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.
В свою очередь, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Словакии назвали сделку Пашиняна по Зангезурскому коридору предательством
Вчера, 20:53
 
В миреСШААрменияАзербайджанИльхам АлиевНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала