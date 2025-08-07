СМИ: Армения предоставит США эксклюзивные права на транзитный коридор
Reuters: Армения даст США эксклюзивные права на освоение транзитного коридора
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на освоение транзитного коридора, который пройдет через ее территорию от Азербайджана до Нахичеванской автономной республики, азербайджанского эксклава, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечается в сообщении, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут присутствовать 8 августа в Белом доме на переговорах и церемонии подписания документов с участием президента США Дональда Трампа.
"Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на освоение транзитного коридора на длительный срок", - пишет агентство.
По данным Рейтер, транзитный коридор планируется назвать "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания". Предполагается, что коридор будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, при этом США будут сдавать в субаренду землю консорциуму по инфраструктуре и управлению.
Один из источников агентства заявил, что этот шаг рассчитан на предотвращение новых боестолкновений с помощью коммерческих средств.
По информации агентства, Алиев и Пашинян также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта.
Американские чиновники полагают, что мирная сделка между Арменией и Азербайджаном может придать импульс переговорам о вступлении Азербайджана в Авраамские соглашения о нормализации отношений с Израилем.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
В свою очередь, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.