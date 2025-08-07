Рейтинг@Mail.ru
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в США - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 07.08.2025 (обновлено: 17:35 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/aliev-2033978580.html
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в США
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в США - РИА Новости, 07.08.2025
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в США
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, сообщает в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:42:00+03:00
2025-08-07T17:35:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
азербайджан
армения
ильхам алиев
дональд трамп
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033994737_0:131:1340:885_1920x0_80_0_0_7081bdfe599401fc9433599a8fb52e45.jpg
БАКУ, 7 авг – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, сообщает в четверг сайт азербайджанского лидера. Ранее правительство Армении подтвердило распространённую в СМИ информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча президента США, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора между Баку и Ереваном. "Президент Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. На объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250807/ekspert-2033923961.html
вашингтон (штат)
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033994737_0:0:1227:920_1920x0_80_0_0_b263792db86fcf8d669874edf103850c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), азербайджан, армения, ильхам алиев, дональд трамп, никол пашинян
В мире, Вашингтон (штат), Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Никол Пашинян
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в США

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Вашингтон по приглашению Трампа

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 7 авг – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, сообщает в четверг сайт азербайджанского лидера.
Ранее правительство Армении подтвердило распространённую в СМИ информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча президента США, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора между Баку и Ереваном.
"Президент Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. На объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Пашиняна, Алиева и Трампа
Вчера, 14:05
 
В миреВашингтон (штат)АзербайджанАрменияИльхам АлиевДональд ТрампНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала