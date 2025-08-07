https://ria.ru/20250807/aliev-2033978580.html

Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в США

БАКУ, 7 авг – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, сообщает в четверг сайт азербайджанского лидера. Ранее правительство Армении подтвердило распространённую в СМИ информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча президента США, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора между Баку и Ереваном. "Президент Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. На объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица", - говорится в сообщении.

