В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.08.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Волгограда️. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

