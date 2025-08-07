https://ria.ru/20250807/aeroport-2033828733.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.08.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Волгограда️. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
