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Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК*

Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 06.08.2025

Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК*

Суд приговорил 24-летнего жителя Ленинградской области к 13 годам лишения свободы за попытку незаконно перейти госграницу в Белгородской области и вступить в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:10:00+03:00

2025-08-06T13:10:00+03:00

2025-08-06T13:10:00+03:00

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россия

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Суд приговорил 24-летнего жителя Ленинградской области к 13 годам лишения свободы за попытку незаконно перейти госграницу в Белгородской области и вступить в "Русский добровольческий корпус"*, сообщили в прокуратуре Белгородской области. В январе 2025 года в УФСБ сообщали, что пограничники задержали уроженца Ленинградской области, 2001 года рождения, при попытке незаконно пересечь российскую границу в Белгородской области в обход пунктов пропуска. Он намеревался присоединиться к украинскому военизированному объединению, которое признано террористическим и запрещено в России, чтобы воевать против ВС РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Ленинградской области… По версии следствия, обвиняемый инициативно установил контакт с представителями террористической организации "Русский добровольческий корпус"*… Приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года с отбыванием в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Отмечается, что фигуранта признали виновным в покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил, добавили в надзорном ведомстве.* запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ria.ru/20250730/sud-2032469432.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998882018.html

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происшествия, россия, ленинградская область, белгородская область