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Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 06.08.2025
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13:10 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/zhitel-2033693390.html
Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК*
Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 06.08.2025
Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК*
Суд приговорил 24-летнего жителя Ленинградской области к 13 годам лишения свободы за попытку незаконно перейти госграницу в Белгородской области и вступить в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:10:00+03:00
2025-08-06T13:10:00+03:00
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Суд приговорил 24-летнего жителя Ленинградской области к 13 годам лишения свободы за попытку незаконно перейти госграницу в Белгородской области и вступить в "Русский добровольческий корпус"*, сообщили в прокуратуре Белгородской области. В январе 2025 года в УФСБ сообщали, что пограничники задержали уроженца Ленинградской области, 2001 года рождения, при попытке незаконно пересечь российскую границу в Белгородской области в обход пунктов пропуска. Он намеревался присоединиться к украинскому военизированному объединению, которое признано террористическим и запрещено в России, чтобы воевать против ВС РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Ленинградской области… По версии следствия, обвиняемый инициативно установил контакт с представителями террористической организации "Русский добровольческий корпус"*… Приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года с отбыванием в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Отмечается, что фигуранта признали виновным в покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил, добавили в надзорном ведомстве.* запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ria.ru/20250730/sud-2032469432.html
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происшествия, россия, ленинградская область, белгородская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Белгородская область
Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК*

Житель Ленинградской области получил 13 лет за попытку вступить в РДК

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Суд приговорил 24-летнего жителя Ленинградской области к 13 годам лишения свободы за попытку незаконно перейти госграницу в Белгородской области и вступить в "Русский добровольческий корпус"*, сообщили в прокуратуре Белгородской области.
В январе 2025 года в УФСБ сообщали, что пограничники задержали уроженца Ленинградской области, 2001 года рождения, при попытке незаконно пересечь российскую границу в Белгородской области в обход пунктов пропуска. Он намеревался присоединиться к украинскому военизированному объединению, которое признано террористическим и запрещено в России, чтобы воевать против ВС РФ.
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"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Ленинградской области… По версии следствия, обвиняемый инициативно установил контакт с представителями террористической организации "Русский добровольческий корпус"*… Приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года с отбыванием в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Отмечается, что фигуранта признали виновным в покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил, добавили в надзорном ведомстве.
* запрещенная в РФ террористическая организация.
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