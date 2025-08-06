Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК*
Житель Ленинградской области получил 13 лет за попытку вступить в РДК
Статуя богини правосудия. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Суд приговорил 24-летнего жителя Ленинградской области к 13 годам лишения свободы за попытку незаконно перейти госграницу в Белгородской области и вступить в "Русский добровольческий корпус"*, сообщили в прокуратуре Белгородской области.
В январе 2025 года в УФСБ сообщали, что пограничники задержали уроженца Ленинградской области, 2001 года рождения, при попытке незаконно пересечь российскую границу в Белгородской области в обход пунктов пропуска. Он намеревался присоединиться к украинскому военизированному объединению, которое признано террористическим и запрещено в России, чтобы воевать против ВС РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Ленинградской области… По версии следствия, обвиняемый инициативно установил контакт с представителями террористической организации "Русский добровольческий корпус"*… Приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года с отбыванием в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Отмечается, что фигуранта признали виновным в покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил, добавили в надзорном ведомстве.
* запрещенная в РФ террористическая организация.