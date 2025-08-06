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"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского
"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского - РИА Новости, 06.08.2025
"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского
Бессилие Владимира Зеленского вызывает отвращение в мировых СМИ и свидетельствует о крахе его политики, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:02:00+03:00
2025-08-06T16:02:00+03:00
2025-08-06T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бессилие Владимира Зеленского вызывает отвращение в мировых СМИ и свидетельствует о крахе его политики, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Очевидно, что его правление — методы, инструменты и цели — достигло морального краха и обанкротилось. Прикрытая внешним маскулинным образом импотентность "вождя" настолько очевидна, что уже граничит в мировых СМИ с презрением", — написал он.Политик отметил, что Зеленский несет народу больше вреда, чем пользы."Эта клетка стала раковой и должна быть устранена из организма в целях его выживания. Нашего выживания", — заключил Дубинский.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024-го. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033665818.html
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В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский
"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского
Дубинский: слабость киевского режима стала очевидна