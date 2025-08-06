Рейтинг@Mail.ru
"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 06.08.2025 (обновлено: 19:15 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/zelenskiy-2033746135.html
"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского
"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского - РИА Новости, 06.08.2025
"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского
Бессилие Владимира Зеленского вызывает отвращение в мировых СМИ и свидетельствует о крахе его политики, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:02:00+03:00
2025-08-06T19:15:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_625c59523f2c5407093f323943fd6a77.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бессилие Владимира Зеленского вызывает отвращение в мировых СМИ и свидетельствует о крахе его политики, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Очевидно, что его правление — методы, инструменты и цели — достигло морального краха и обанкротилось. Прикрытая внешним маскулинным образом импотентность "вождя" настолько очевидна, что уже граничит в мировых СМИ с презрением", — написал он.Политик отметил, что Зеленский несет народу больше вреда, чем пользы."Эта клетка стала раковой и должна быть устранена из организма в целях его выживания. Нашего выживания", — заключил Дубинский.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024-го. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033665818.html
https://ria.ru/20250806/zelenskiy-2033599907.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d83c6529105218d5fdab9f7b29d8814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский
"Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского

Дубинский: слабость киевского режима стала очевидна

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бессилие Владимира Зеленского вызывает отвращение в мировых СМИ и свидетельствует о крахе его политики, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Очевидно, что его правление — методы, инструменты и цели — достигло морального краха и обанкротилось. Прикрытая внешним маскулинным образом импотентность "вождя" настолько очевидна, что уже граничит в мировых СМИ с презрением", — написал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В офисе Зеленского сделали необычное заявление о завершении конфликта
Вчера, 11:58
Политик отметил, что Зеленский несет народу больше вреда, чем пользы.
"Эта клетка стала раковой и должна быть устранена из организма в целях его выживания. Нашего выживания", — заключил Дубинский.
Американский журналист-расследователь и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024-го. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
На Украине сообщили о состоянии Зеленского перед визитом Уиткоффа в Москву
Вчера, 05:18
 
В миреКиевУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала