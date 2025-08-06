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В Киеве заявили о планах Зеленского по капитуляции - РИА Новости, 06.08.2025
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02:56 06.08.2025 (обновлено: 03:34 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/zelenskiy-2033592794.html
В Киеве заявили о планах Зеленского по капитуляции
В Киеве заявили о планах Зеленского по капитуляции - РИА Новости, 06.08.2025
В Киеве заявили о планах Зеленского по капитуляции
Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак сознательно ведут Украину к капитуляции, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:56:00+03:00
2025-08-06T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак сознательно ведут Украину к капитуляции, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."На фронте ситуация постоянно ухудшается, что рано или поздно приведет к трагедии. Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к ней абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину", — написал он.По словам парламентария, все обещания западный партнеров о поддержке постсоветской республики останутся лишь пустыми словами, за которыми не последует никаких реальных действий.В понедельник Дубинский утверждал, что в Вашингтоне готовы рассмотреть идею о капитуляции Украины, если инициатива будет исходить от главы киевского режима.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033546116.html
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили о планах Зеленского по капитуляции

Дубинский: Зеленский и Ермак намеренно ведут Украину к капитуляции

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак сознательно ведут Украину к капитуляции, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"На фронте ситуация постоянно ухудшается, что рано или поздно приведет к трагедии. Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к ней абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину", — написал он.
По словам парламентария, все обещания западный партнеров о поддержке постсоветской республики останутся лишь пустыми словами, за которыми не последует никаких реальных действий.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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В понедельник Дубинский утверждал, что в Вашингтоне готовы рассмотреть идею о капитуляции Украины, если инициатива будет исходить от главы киевского режима.
Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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