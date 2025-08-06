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На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской в ближайшее время

На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской в ближайшее время - РИА Новости, 06.08.2025

На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской в ближайшее время

Пароксизмальное извержение вулкана Ключевской на Камчатке прогнозируется в ближайшие три дня, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:01:00+03:00

2025-08-06T09:01:00+03:00

2025-08-06T09:09:00+03:00

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

российская академия наук

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Пароксизмальное извержение вулкана Ключевской на Камчатке прогнозируется в ближайшие три дня, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8."После этого землетрясения зарегистрировано резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания в 2 раза. На основе данных о вулканическом дрожании можно сделать вывод, что в ближайшие трое суток ожидается пароксизмальное извержение вулкана Ключевской. Ожидаемое извержение будет иметь параметры, аналогичные пароксизмальным извержениям 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении.В филиале напомнили, что в период максимальной фазы этих извержений были зафиксированы: пепловая колонна высотой до 12 километров над уровнем моря и выпадение пепла в ближайших поселках мощностью до нескольких миллиметров; сход лавовых потоков из кратера протяженностью несколько километров; грязевые потоки от таяния ледников размывали дорогу в 50-60 километров от вершины вулкана. Информация будет уточняться, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html

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камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук, происшествия