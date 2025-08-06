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На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской в ближайшее время - РИА Новости, 06.08.2025
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09:01 06.08.2025 (обновлено: 09:09 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vulkan-2033613100.html
На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской в ближайшее время
На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской в ближайшее время - РИА Новости, 06.08.2025
На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской в ближайшее время
Пароксизмальное извержение вулкана Ключевской на Камчатке прогнозируется в ближайшие три дня, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:01:00+03:00
2025-08-06T09:09:00+03:00
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Пароксизмальное извержение вулкана Ключевской на Камчатке прогнозируется в ближайшие три дня, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8."После этого землетрясения зарегистрировано резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания в 2 раза. На основе данных о вулканическом дрожании можно сделать вывод, что в ближайшие трое суток ожидается пароксизмальное извержение вулкана Ключевской. Ожидаемое извержение будет иметь параметры, аналогичные пароксизмальным извержениям 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении.В филиале напомнили, что в период максимальной фазы этих извержений были зафиксированы: пепловая колонна высотой до 12 километров над уровнем моря и выпадение пепла в ближайших поселках мощностью до нескольких миллиметров; сход лавовых потоков из кратера протяженностью несколько километров; грязевые потоки от таяния ледников размывали дорогу в 50-60 километров от вершины вулкана. Информация будет уточняться, добавили в ведомстве.
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камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук, Происшествия
На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской в ближайшее время

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке прогнозируется в ближайшие три дня

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
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Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Пароксизмальное извержение вулкана Ключевской на Камчатке прогнозируется в ближайшие три дня, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
"После этого землетрясения зарегистрировано резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания в 2 раза. На основе данных о вулканическом дрожании можно сделать вывод, что в ближайшие трое суток ожидается пароксизмальное извержение вулкана Ключевской. Ожидаемое извержение будет иметь параметры, аналогичные пароксизмальным извержениям 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении.
В филиале напомнили, что в период максимальной фазы этих извержений были зафиксированы: пепловая колонна высотой до 12 километров над уровнем моря и выпадение пепла в ближайших поселках мощностью до нескольких миллиметров; сход лавовых потоков из кратера протяженностью несколько километров; грязевые потоки от таяния ледников размывали дорогу в 50-60 километров от вершины вулкана. Информация будет уточняться, добавили в ведомстве.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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31 июля, 16:08
 
КамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
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