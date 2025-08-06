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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров - РИА Новости, 06.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT)... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:21:00+03:00
2025-08-06T04:21:00+03:00
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 215 километров на восток-юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении. Исполину присвоен оранжевый цветовой код. Это значит, что его выбросы представляют опасность для самолетов для местных и международных авиаперевозок. Это уже второй зафиксированный за среду выброс пепла вулкана. Первый произошел утром на высоту 8 километров. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
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происшествия, камчатка, северо-курильск, усть-камчатский район, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Северо-Курильск, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров
РАН: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров