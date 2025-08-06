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В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погибли два человека - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 06.08.2025 (обновлено: 14:30 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vsu-2033711828.html
В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погибли два человека
В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погибли два человека - РИА Новости, 06.08.2025
В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погибли два человека
Украинские войска атаковали гражданский автомобиль в Сватово, два человека погибли от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена, за ее жизнь борются... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:14:00+03:00
2025-08-06T14:30:00+03:00
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска атаковали гражданский автомобиль в Сватово, два человека погибли от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена, за ее жизнь борются врачи, сообщил глава республики Леонид Пасечник."Ещё один трагический день для нашей республики. Сватово снова под ударом вражеских беспилотников. ВСУ атаковали гражданский автомобиль. Два человека погибли от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена – за ее жизнь борются врачи", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что "эта атака еще раз подтверждает, что враг, не имея военных успехов на поле боя, устраивает террор против мирных граждан".
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сватово
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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник
Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник
В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погибли два человека

Пасечник: ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Сватово, два человека погибли

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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ЛУГАНСК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска атаковали гражданский автомобиль в Сватово, два человека погибли от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена, за ее жизнь борются врачи, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Ещё один трагический день для нашей республики. Сватово снова под ударом вражеских беспилотников. ВСУ атаковали гражданский автомобиль. Два человека погибли от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена – за ее жизнь борются врачи", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что "эта атака еще раз подтверждает, что враг, не имея военных успехов на поле боя, устраивает террор против мирных граждан".
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5 августа, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛеонид Пасечник
 
 
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