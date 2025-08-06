В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом
Встреча Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом завершилась в Кремле
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. 6 августа 2025
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. 6 августа 2025
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Кремле завершилась встреча президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе главы государства.
Беседа продолжалась около трех часов.
На переговорах присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как рассказал журналистам Ушаков, обсуждался прежде всего украинский кризис, а второй темой были перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
В частности, Путин передал США некоторые сигналы по украинскому вопросу и получил через Уиткоффа аналогичные от Дональда Трампа, добавил помощник президента.
Он подчеркнул, что разговор был полезным и конструктивным.
Из Кремля Уиткофф отправился в американское посольство, пробыл там около 50 минут и в 15:40 уехал, оставив без ответа вопросы журналистов. Вместе с ним, но на другой машине, уехал Дмитриев.