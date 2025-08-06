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В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 06.08.2025
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14:41 06.08.2025 (обновлено: 17:02 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vstrecha-2033719427.html
В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 06.08.2025
В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле завершилась встреча президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 06.08.2025
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2025-08-06T17:02:00+03:00
политика
сша
владимир путин
россия
москва
встреча путина с уиткоффом 6 августа
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Кремле завершилась встреча президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе главы государства.Беседа продолжалась около трех часов.Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года.На переговорах присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как рассказал журналистам Ушаков, обсуждался прежде всего украинский кризис, а второй темой были перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.В частности, Путин передал США некоторые сигналы по украинскому вопросу и получил через Уиткоффа аналогичные от Дональда Трампа, добавил помощник президента.Он подчеркнул, что разговор был полезным и конструктивным.Из Кремля Уиткофф отправился в американское посольство, пробыл там около 50 минут и в 15:40 уехал, оставив без ответа вопросы журналистов. Вместе с ним, но на другой машине, уехал Дмитриев.
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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
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политика, сша, владимир путин, россия, москва, встреча путина с уиткоффом 6 августа
Политика, США, Владимир Путин, Россия, Москва, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

Встреча Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом завершилась в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. 6 августа 2025
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. 6 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. 6 августа 2025
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Кремле завершилась встреча президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе главы государства.
Беседа продолжалась около трех часов.
Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года.
На переговорах присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как рассказал журналистам Ушаков, обсуждался прежде всего украинский кризис, а второй темой были перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
В частности, Путин передал США некоторые сигналы по украинскому вопросу и получил через Уиткоффа аналогичные от Дональда Трампа, добавил помощник президента.
Он подчеркнул, что разговор был полезным и конструктивным.
Из Кремля Уиткофф отправился в американское посольство, пробыл там около 50 минут и в 15:40 уехал, оставив без ответа вопросы журналистов. Вместе с ним, но на другой машине, уехал Дмитриев.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию
Вчера, 08:12
 
ПолитикаСШАВладимир ПутинРоссияМоскваВстреча Путина с Уиткоффом 6 августа
 
 
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