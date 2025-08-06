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В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 06.08.2025

В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

В Кремле завершилась встреча президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:41:00+03:00

2025-08-06T14:41:00+03:00

2025-08-06T17:02:00+03:00

политика

сша

владимир путин

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встреча путина с уиткоффом 6 августа

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Кремле завершилась встреча президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе главы государства.Беседа продолжалась около трех часов.Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года.На переговорах присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как рассказал журналистам Ушаков, обсуждался прежде всего украинский кризис, а второй темой были перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.В частности, Путин передал США некоторые сигналы по украинскому вопросу и получил через Уиткоффа аналогичные от Дональда Трампа, добавил помощник президента.Он подчеркнул, что разговор был полезным и конструктивным.Из Кремля Уиткофф отправился в американское посольство, пробыл там около 50 минут и в 15:40 уехал, оставив без ответа вопросы журналистов. Вместе с ним, но на другой машине, уехал Дмитриев.

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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2025-08-06T14:41 true PT0M06S

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Ольга Фомченкова

политика, сша, владимир путин, россия, москва, встреча путина с уиткоффом 6 августа