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В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте - РИА Новости, 06.08.2025
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09:30 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/volgograd-2033619454.html
В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте
В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте - РИА Новости, 06.08.2025
В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте
Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте, подозреваемого в получении взятки, отстранили от должности, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:30:00+03:00
2025-08-06T09:30:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
волгоград
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте, подозреваемого в получении взятки, отстранили от должности, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по ПФО. Как сообщало следствие, с марта по сентябрь 2023 года замначальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте получил от директора коммерческой организации через посредника взятку в размере не менее 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получение взятки в крупном размере. "В настоящее время он (замглавы Волгоградского ЛУМВД - ред.) отстранен от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что противоправные действия были выявлены оперативниками собственной безопасности УТМВД России по ПФО в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения и оборудования Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Волгоград
В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте

Подозреваемого во взятке замглавы Волгоградского ЛУМВД отстранили от должности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте, подозреваемого в получении взятки, отстранили от должности, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по ПФО.
Как сообщало следствие, с марта по сентябрь 2023 года замначальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте получил от директора коммерческой организации через посредника взятку в размере не менее 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получение взятки в крупном размере.
"В настоящее время он (замглавы Волгоградского ЛУМВД - ред.) отстранен от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что противоправные действия были выявлены оперативниками собственной безопасности УТМВД России по ПФО в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения и оборудования Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.
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