https://ria.ru/20250806/volgograd-2033619454.html

В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте

В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте - РИА Новости, 06.08.2025

В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте

Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте, подозреваемого в получении взятки, отстранили от должности, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:30:00+03:00

2025-08-06T09:30:00+03:00

2025-08-06T09:30:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

волгоград

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте, подозреваемого в получении взятки, отстранили от должности, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по ПФО. Как сообщало следствие, с марта по сентябрь 2023 года замначальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте получил от директора коммерческой организации через посредника взятку в размере не менее 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получение взятки в крупном размере. "В настоящее время он (замглавы Волгоградского ЛУМВД - ред.) отстранен от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что противоправные действия были выявлены оперативниками собственной безопасности УТМВД России по ПФО в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения и оборудования Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.

https://ria.ru/20250728/generaly-2031937164.html

волгоград

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград