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В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ - РИА Новости, 06.08.2025
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12:53 06.08.2025 (обновлено: 13:06 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/uslugi-2033689379.html
В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ
В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ - РИА Новости, 06.08.2025
В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ
"Госуслуги" появятся на платформе МАХ уже через несколько недель, сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:53:00+03:00
2025-08-06T13:06:00+03:00
общество
антон горелкин
госдума рф
мессенджер max
госуслуги
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. "Госуслуги" появятся на платформе МАХ уже через несколько недель, сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин."Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что "Госуслуги" появятся в МАХ уже через несколько недель", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат отметил, что все необходимые ведомственные разрешения были получены еще два месяца назад."Примерно тогда же стартовало закрытое тестирование, а Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и "Госуслуг". Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем", - добавил парламентарий."Разработчики говорят, что защита персональных данных граждан и устойчивость к хакерским атакам – это приоритетные задачи, которые стоят перед их командой", - подчеркнул Горелкин.По его словам, на платформе применяется проактивный подход к кибербезопасности, который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и прочие меры."Лично я сомневаюсь, что другие мессенджеры, представленные на российском рынке, подходят к вопросам безопасности на столь же серьезном уровне. А страх уступить рынок национальному мессенджеру растет с каждым днем. Чем и объясняется информационная активность, построенная на тиражировании фейковых новостей и надуманных претензий", - заключил он.
https://ria.ru/20250806/yurist-2033592622.html
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общество, антон горелкин, госдума рф, мессенджер max, госуслуги
Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ, Мессенджер Max, Госуслуги
В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ

Горелкин: "Госуслуги" появятся на платформе МАХ уже через несколько недель

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. "Госуслуги" появятся на платформе МАХ уже через несколько недель, сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что "Госуслуги" появятся в МАХ уже через несколько недель", - написал он в своем Telegram-канале.
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Депутат отметил, что все необходимые ведомственные разрешения были получены еще два месяца назад.
"Примерно тогда же стартовало закрытое тестирование, а Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и "Госуслуг". Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем", - добавил парламентарий.
"Разработчики говорят, что защита персональных данных граждан и устойчивость к хакерским атакам – это приоритетные задачи, которые стоят перед их командой", - подчеркнул Горелкин.
По его словам, на платформе применяется проактивный подход к кибербезопасности, который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и прочие меры.
"Лично я сомневаюсь, что другие мессенджеры, представленные на российском рынке, подходят к вопросам безопасности на столь же серьезном уровне. А страх уступить рынок национальному мессенджеру растет с каждым днем. Чем и объясняется информационная активность, построенная на тиражировании фейковых новостей и надуманных претензий", - заключил он.
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ОбществоАнтон ГорелкинГосдума РФМессенджер MaxГосуслуги
 
 
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