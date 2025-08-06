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Запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет - РИА Новости, 06.08.2025
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22:28 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033816755.html
Запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет
Запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет - РИА Новости, 06.08.2025
Запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет
Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года, сообщила в среду... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:28:00+03:00
2025-08-06T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года, сообщила в среду украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли. В мае EXPRO сообщала, что запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за 11 лет. Как указано на графике на сайте компании, запасы газа на Украине планово колеблются в течение года: к осени растут, а к лету снижаются. При этом в течение всего 2025 года они значительно отстают от минимума за последние 10 лет. "Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет", - говорится в сообщении на сайте консалтинговой компании. Тем не менее, в компании отмечают, что страна постепенно сокращает отставание по сравнению с прошлым годом. В июле оно впервые опустилось ниже 10%. По данным на середину месяца, запасы газа в украинских хранилищах превысили 9 миллиардов кубометров. А к августу показатель превысил 10 миллиардов кубов. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
https://ria.ru/20250802/ukraina-2033000240.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, нафтогаз украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины
Запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет

Украина обновила антирекорд по остатку газа в подземельных хранилищах

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Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года, сообщила в среду украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли.
В мае EXPRO сообщала, что запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за 11 лет. Как указано на графике на сайте компании, запасы газа на Украине планово колеблются в течение года: к осени растут, а к лету снижаются. При этом в течение всего 2025 года они значительно отстают от минимума за последние 10 лет.
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"Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет", - говорится в сообщении на сайте консалтинговой компании.
Тем не менее, в компании отмечают, что страна постепенно сокращает отставание по сравнению с прошлым годом. В июле оно впервые опустилось ниже 10%. По данным на середину месяца, запасы газа в украинских хранилищах превысили 9 миллиардов кубометров. А к августу показатель превысил 10 миллиардов кубов.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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