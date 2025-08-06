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Ушаков рассказал, когда сообщит подробности о встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
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15:47 06.08.2025 (обновлено: 17:30 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033738239.html
Ушаков рассказал, когда сообщит подробности о встрече Путина и Уиткоффа
Ушаков рассказал, когда сообщит подробности о встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Ушаков рассказал, когда сообщит подробности о встрече Путина и Уиткоффа
Кремль сможет дать более подробный комментарий о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом после... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:47:00+03:00
2025-08-06T17:30:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
стив уиткофф
юрий ушаков
встреча путина с уиткоффом 6 августа
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кремль сможет дать более подробный комментарий о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом после того, как Уиткофф доложит о ее результатах американскому лидеру Дональду Трампу, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал он.
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, юрий ушаков, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Ушаков рассказал, когда сообщит подробности о встрече Путина и Уиткоффа

Кремль подробнее расскажет о встрече с Уиткоффом, когда о ней доложат Трампу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кремль сможет дать более подробный комментарий о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом после того, как Уиткофф доложит о ее результатах американскому лидеру Дональду Трампу, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал он.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию
Вчера, 08:12
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампСтив УиткоффЮрий УшаковВстреча Путина с Уиткоффом 6 августа
 
 
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