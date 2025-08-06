https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033738239.html

Ушаков рассказал, когда сообщит подробности о встрече Путина и Уиткоффа

Ушаков рассказал, когда сообщит подробности о встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

Ушаков рассказал, когда сообщит подробности о встрече Путина и Уиткоффа

Кремль сможет дать более подробный комментарий о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом после... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:47:00+03:00

2025-08-06T15:47:00+03:00

2025-08-06T17:30:00+03:00

в мире

россия

сша

дональд трамп

стив уиткофф

юрий ушаков

встреча путина с уиткоффом 6 августа

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кремль сможет дать более подробный комментарий о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом после того, как Уиткофф доложит о ее результатах американскому лидеру Дональду Трампу, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал он.

https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, юрий ушаков, встреча путина с уиткоффом 6 августа