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Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
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11:56 06.08.2025 (обновлено: 12:25 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033665386.html
Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа
Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа
Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:56:00+03:00
2025-08-06T12:25:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
встреча путина с уиткоффом 6 августа
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства. Встреча проходит в Представительском кабинете Кремля. Перед началом беседы Путин и Уиткофф улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами.На встрече присутствовал также помощник российского лидера Юрий Ушаков.Уиткофф прилетел в Москву рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и также встречался с Путиным.Ультиматум ТрампаПрезидент США Дональд Трамп 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. При этом сам Трамп признавал, что санкции могут оказаться неэффективными.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы хозяина Белого дома о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
https://ria.ru/20250806/ozhidaniya-2033625538.html
https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html
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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
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в мире, россия, москва, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Россия, Москва, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа

Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства.
Встреча проходит в Представительском кабинете Кремля. Перед началом беседы Путин и Уиткофф улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами.
На встрече присутствовал также помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. При этом сам Трамп признавал, что санкции могут оказаться неэффективными.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы хозяина Белого дома о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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