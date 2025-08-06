https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033665386.html

Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа

Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:56:00+03:00

2025-08-06T11:56:00+03:00

2025-08-06T12:25:00+03:00

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встреча путина с уиткоффом 6 августа

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства. Встреча проходит в Представительском кабинете Кремля. Перед началом беседы Путин и Уиткофф улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами.На встрече присутствовал также помощник российского лидера Юрий Ушаков.Уиткофф прилетел в Москву рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и также встречался с Путиным.Ультиматум ТрампаПрезидент США Дональд Трамп 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. При этом сам Трамп признавал, что санкции могут оказаться неэффективными.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы хозяина Белого дома о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

https://ria.ru/20250806/ozhidaniya-2033625538.html

https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html

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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2025-08-06T11:56 true PT0M06S

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в мире, россия, москва, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, встреча путина с уиткоффом 6 августа