https://ria.ru/20250806/uchitelya-2033632287.html

В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей

В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей - РИА Новости, 06.08.2025

В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей

Работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей не прекращается, заверил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:29:00+03:00

2025-08-06T10:29:00+03:00

2025-08-06T18:42:00+03:00

общество

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анзор музаев

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей не прекращается, заверил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Наверное, самое сложное и ответственное поручение от вас связано со снижением бюрократической нагрузки. Это работа, которую мы начали уже два года назад, она не прекращается, в режиме нон-стоп мы совместно с ведомствами в этом направлении работали", — сказал он. По словам Музаева, количество документов, которые обязаны заполнять российские педагоги, уменьшилось в 25 раз.Мишустин, со своей стороны, назвал безобразием ситуацию, когда учителям приходилось больше времени тратить на заполнение формуляров, чем на обучение школьников.В конце марта премьер-министр сообщил, что правительство сократило бюрократическую нагрузку на педагогов — в детских садах, школах и колледжах. По его словам, им теперь не придется заполнять большое количество бумаг для разных инстанций, осталось всего пять обязательных документов.

https://ria.ru/20250806/minprosvescheniya-2033653364.html

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общество, россия, анзор музаев, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование