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В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей
В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей - РИА Новости, 06.08.2025
В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей
Работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей не прекращается, заверил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:29:00+03:00
2025-08-06T10:29:00+03:00
2025-08-06T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей не прекращается, заверил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Наверное, самое сложное и ответственное поручение от вас связано со снижением бюрократической нагрузки. Это работа, которую мы начали уже два года назад, она не прекращается, в режиме нон-стоп мы совместно с ведомствами в этом направлении работали", — сказал он. По словам Музаева, количество документов, которые обязаны заполнять российские педагоги, уменьшилось в 25 раз.Мишустин, со своей стороны, назвал безобразием ситуацию, когда учителям приходилось больше времени тратить на заполнение формуляров, чем на обучение школьников.В конце марта премьер-министр сообщил, что правительство сократило бюрократическую нагрузку на педагогов — в детских садах, школах и колледжах. По его словам, им теперь не придется заполнять большое количество бумаг для разных инстанций, осталось всего пять обязательных документов.
https://ria.ru/20250806/minprosvescheniya-2033653364.html
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общество, россия, анзор музаев, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Хорошие новости, Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей
Музаев: работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей не прекращается