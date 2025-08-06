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СМИ раскрыли, кто принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского - РИА Новости, 06.08.2025
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23:10 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tramp-2033819074.html
СМИ раскрыли, кто принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского
СМИ раскрыли, кто принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ раскрыли, кто принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского
Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:10:00+03:00
2025-08-06T23:10:00+03:00
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марк рютте
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский источник. "Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Германии и Финляндии приняли участие в телефонном разговоре Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа", - говорится в публикации. Ранее в среду Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, но не уточнил, из каких стран. Спецпосланник американского лидера Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США Дональда Трампа, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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в мире, сша, россия, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, нато
В мире, США, Россия, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО
СМИ раскрыли, кто принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского

Рютте, Стармер, Мерц и Стубб приняли участие в разговоре Трампа и Зеленского

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский источник.
"Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Германии и Финляндии приняли участие в телефонном разговоре Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа", - говорится в публикации.
Ранее в среду Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, но не уточнил, из каких стран.
Спецпосланник американского лидера Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США Дональда Трампа, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Дмитриев отреагировал на слова Трампа о встрече Путина и Уиткоффа
Вчера, 22:17
 
В миреСШАРоссияВеликобританияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТО
 
 
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