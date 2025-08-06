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Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа
Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа
Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о "более продуктивной, чем ожидалось", встрече президента РФ Владимира Путина и РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:11:00+03:00
2025-08-06T22:11:00+03:00
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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о "более продуктивной, чем ожидалось", встрече президента РФ Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, утверждает в среду немецкое издание Bild со ссылкой на источники.По его данным, телефонный разговор состоялся по инициативе Трампа в среду вечером. "Трамп в телефонном разговоре с Мерцем сообщил, что беседа между Уиткоффом и Путиным прошла более продуктивно, чем ожидалось", - сообщает Bild.Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Трамп позднее заявил, что на переговорах в Москве был достигнут значительный прогресс и назвал встречу Путина и Уиткоффа высоко продуктивной.
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Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Bild, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа
Bild: Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа более продуктивной, чем ожидалось