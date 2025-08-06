https://ria.ru/20250806/tramp-2033804326.html

Слуцкий прокомментировал доклад Уиткоффа по итогам встречи с Путиным

Слуцкий прокомментировал доклад Уиткоффа по итогам встречи с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025

Слуцкий прокомментировал доклад Уиткоффа по итогам встречи с Путиным

Доклад спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может выступить для американского лидера Дональда... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:08:00+03:00

2025-08-06T20:08:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доклад спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может выступить для американского лидера Дональда Трампа положительной обратной связью, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В среду в Москве состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ. Он добавил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, соответствующие сигналы, в свою очередь, получены и от Трампа."Предполагаю, что Уиткофф все-таки после переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным привезет в Вашингтон положительное впечатление... Смею предположить, что Уиткофф везет в Вашингтон запас позитива, и это выступит положительной обратной связью для Трампа и побудит его отказаться от ультимативной (линии - ред.) в своем настрое и в российском направлении", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".Депутат считает, что Уиткофф прислушается к аргументам президента РФ. Слуцкий отметил, что ультиматумы нерациональны при взаимодействии с Россией. Он уточнил, что двум ядерным державам нужно общаться в ключе справедливости и взаимоуважения.Парламентарий также подчеркнул: что касается введения Трампом дополнительных пошлин против Индии, то против РФ и Китая таких санкций не последует."Нью-Дели не откажется, в том числе, под грузом этой меры... от закупок российской нефти, смею это утверждать", - заключил Слуцкий.Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.

https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033790947.html

https://ria.ru/20250806/tramp-2033804232.html

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сша, европа, москва, в мире, россия, вашингтон (штат), стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, госдума рф