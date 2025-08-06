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Слуцкий прокомментировал доклад Уиткоффа по итогам встречи с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025
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20:08 06.08.2025 (обновлено: 20:26 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/tramp-2033804326.html
Слуцкий прокомментировал доклад Уиткоффа по итогам встречи с Путиным
Слуцкий прокомментировал доклад Уиткоффа по итогам встречи с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025
Слуцкий прокомментировал доклад Уиткоффа по итогам встречи с Путиным
Доклад спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может выступить для американского лидера Дональда... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:08:00+03:00
2025-08-06T20:26:00+03:00
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стив уиткофф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доклад спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может выступить для американского лидера Дональда Трампа положительной обратной связью, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В среду в Москве состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ. Он добавил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, соответствующие сигналы, в свою очередь, получены и от Трампа."Предполагаю, что Уиткофф все-таки после переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным привезет в Вашингтон положительное впечатление... Смею предположить, что Уиткофф везет в Вашингтон запас позитива, и это выступит положительной обратной связью для Трампа и побудит его отказаться от ультимативной (линии - ред.) в своем настрое и в российском направлении", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".Депутат считает, что Уиткофф прислушается к аргументам президента РФ. Слуцкий отметил, что ультиматумы нерациональны при взаимодействии с Россией. Он уточнил, что двум ядерным державам нужно общаться в ключе справедливости и взаимоуважения.Парламентарий также подчеркнул: что касается введения Трампом дополнительных пошлин против Индии, то против РФ и Китая таких санкций не последует."Нью-Дели не откажется, в том числе, под грузом этой меры... от закупок российской нефти, смею это утверждать", - заключил Слуцкий.Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033790947.html
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сша, европа, москва, в мире, россия, вашингтон (штат), стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, госдума рф
США, Европа, Москва, В мире, Россия, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал доклад Уиткоффа по итогам встречи с Путиным

Слуцкий назвал доклад Уиткоффа положительной обратной связью для Трампа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доклад спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может выступить для американского лидера Дональда Трампа положительной обратной связью, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду в Москве состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ. Он добавил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, соответствующие сигналы, в свою очередь, получены и от Трампа.
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Рубио рассказал о звонке Уиткоффа после его визита в Москву
Вчера, 18:36
"Предполагаю, что Уиткофф все-таки после переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным привезет в Вашингтон положительное впечатление... Смею предположить, что Уиткофф везет в Вашингтон запас позитива, и это выступит положительной обратной связью для Трампа и побудит его отказаться от ультимативной (линии - ред.) в своем настрое и в российском направлении", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
Депутат считает, что Уиткофф прислушается к аргументам президента РФ. Слуцкий отметил, что ультиматумы нерациональны при взаимодействии с Россией. Он уточнил, что двум ядерным державам нужно общаться в ключе справедливости и взаимоуважения.
Парламентарий также подчеркнул: что касается введения Трампом дополнительных пошлин против Индии, то против РФ и Китая таких санкций не последует.
"Нью-Дели не откажется, в том числе, под грузом этой меры... от закупок российской нефти, смею это утверждать", - заключил Слуцкий.
Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс"
Вчера, 20:07
 
СШАЕвропаМоскваВ миреРоссияВашингтон (штат)Стив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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