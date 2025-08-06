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Тестовый рейс судна из Сочи в Сухум встретили Кириенко и президент Абхазии - РИА Новости, 06.08.2025
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19:45 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/sukhum-2033801826.html
Тестовый рейс судна из Сочи в Сухум встретили Кириенко и президент Абхазии
Тестовый рейс судна из Сочи в Сухум встретили Кириенко и президент Абхазии - РИА Новости, 06.08.2025
Тестовый рейс судна из Сочи в Сухум встретили Кириенко и президент Абхазии
Первый тестовый рейс с пассажирами из Сочи в Республику Абхазия прибыл в морской порт Сухума впервые за более чем 30 лет, его встретили первый замруководителя... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:45:00+03:00
2025-08-06T19:45:00+03:00
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СУХУМ, 6 авг – РИА Новости. Первый тестовый рейс с пассажирами из Сочи в Республику Абхазия прибыл в морской порт Сухума впервые за более чем 30 лет, его встретили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент республики Бадра Гунба, передает корреспондент РИА Новости. Технические мероприятия, планируемые в порту Сухум, которые касались установки кранцевой защиты, настила, а также леерного ограждения для защиты людей от падения, выполнены в полном объеме, подтвердила журналистам директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко. Перед встречей первого тестового рейса, по словам пресс-службы президента Абхазии, Кириенко и Гунба посетили набережную Мухаджиров в Сухуме у морского порта, где проходит большой Сухумский гастрофестиваль. Первый тестовый рейс с пассажирами впервые отправился в среду по морскому пути Сочи - Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" при полной загрузке пассажиров. Морское путешествие продлилось всего 2,5 часа. Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса. Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 км/ч). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания – восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.
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в мире, сочи, сухум, сергей кириенко, бадра гунба
В мире, Сочи, Сухум, Сергей Кириенко, Бадра Гунба
Тестовый рейс судна из Сочи в Сухум встретили Кириенко и президент Абхазии

Кириенко и президент Абхазии встретили первый тестовый рейс из Сочи в Сухум

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкТестовый рейс морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" по маршруту Сочи - Сухум
Тестовый рейс морского пассажирского судна на подводных крыльях Комета 120М по маршруту Сочи - Сухум - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Тестовый рейс морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" по маршруту Сочи - Сухум
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СУХУМ, 6 авг – РИА Новости. Первый тестовый рейс с пассажирами из Сочи в Республику Абхазия прибыл в морской порт Сухума впервые за более чем 30 лет, его встретили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент республики Бадра Гунба, передает корреспондент РИА Новости.
Технические мероприятия, планируемые в порту Сухум, которые касались установки кранцевой защиты, настила, а также леерного ограждения для защиты людей от падения, выполнены в полном объеме, подтвердила журналистам директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко.
Перед встречей первого тестового рейса, по словам пресс-службы президента Абхазии, Кириенко и Гунба посетили набережную Мухаджиров в Сухуме у морского порта, где проходит большой Сухумский гастрофестиваль.
Первый тестовый рейс с пассажирами впервые отправился в среду по морскому пути Сочи - Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" при полной загрузке пассажиров. Морское путешествие продлилось всего 2,5 часа. Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса.
Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 км/ч). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания – восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.
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В миреСочиСухумСергей КириенкоБадра Гунба
 
 
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