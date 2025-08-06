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Самолет Уиткоффа вылетел из Внуково - РИА Новости, 06.08.2025
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16:48 06.08.2025 (обновлено: 16:59 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/samolet-2033760598.html
Самолет Уиткоффа вылетел из Внуково
Самолет Уиткоффа вылетел из Внуково - РИА Новости, 06.08.2025
Самолет Уиткоффа вылетел из Внуково
Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 06.08.2025
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24.Согласно информации сервиса, самолёт Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково". Пункт его назначения не указывается.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а затем был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ.
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россия, сша, кирилл дмитриев, москва, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Самолет Уиткоффа вылетел из Внуково

Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Внуково

© AP Photo / Jacquelyn MartinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24.
Согласно информации сервиса, самолёт Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково". Пункт его назначения не указывается.
Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а затем был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ.
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РоссияСШАКирилл ДмитриевМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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