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Самолет Уиткоффа вылетел из Внуково

Самолет Уиткоффа вылетел из Внуково - РИА Новости, 06.08.2025

Самолет Уиткоффа вылетел из Внуково

Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24.Согласно информации сервиса, самолёт Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково". Пункт его назначения не указывается.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а затем был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ.

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россия, сша, кирилл дмитриев, москва, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, в мире